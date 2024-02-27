В Латвии заявили, что НАТО хочет отправить войска на Украину ради тренировки

27 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

НАТО не станет отправлять войска на Украину ради ведения боевых действий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда в НАТО заявляют об отправки своего военного контингента на Украину, то речь идет о тренировке, а не о непосредственном участии в военных действиях. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Это заявление было сделано на фоне комментариев президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск альянса на Украину. «Речь идет о тренировочных миссиях (НАТО на Украине — прим. URA.RU), компонентах обучения», — подчеркнул Анушаускас в интервью порталу LRT. Министр также отметил, что литовские военные уже участвуют в подготовке украинских сил в Великобритании, Германии и Литве, имея на это специальный мандат. Анушаускас указал на то, что вопрос отправки солдат НАТО на Украину все еще находится на стадии обсуждения и детали предстоящих решений пока не ясны. При этом министр обороны Латвии уточнил, что решение об отправке войск НАТО на Украину может измениться. Макрон заявил ранее, что НАТО может отправить на Украину военный контингент, хотя на данный момент внутри альянса таких планов нет. Многие союзники раскритиковали французского лидера за подобное предположение, подробности — в материале URA.RU.

Когда в НАТО заявляют об отправки своего военного контингента на Украину, то речь идет о тренировке, а не о непосредственном участии в военных действиях. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Это заявление было сделано на фоне комментариев президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск альянса на Украину. «Речь идет о тренировочных миссиях (НАТО на Украине — прим. URA.RU), компонентах обучения», — подчеркнул Анушаускас в интервью порталу LRT. Министр также отметил, что литовские военные уже участвуют в подготовке украинских сил в Великобритании, Германии и Литве, имея на это специальный мандат. Анушаускас указал на то, что вопрос отправки солдат НАТО на Украину все еще находится на стадии обсуждения и детали предстоящих решений пока не ясны. При этом министр обороны Латвии уточнил, что решение об отправке войск НАТО на Украину может измениться. Макрон заявил ранее, что НАТО может отправить на Украину военный контингент, хотя на данный момент внутри альянса таких планов нет. Многие союзники раскритиковали французского лидера за подобное предположение, подробности — в материале URA.RU.