Природные пожары на юге Приморья охватили свыше 2 тысяч гектаров. Видео

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, солнце в дыму, дым от лесных пожаров
В Хасанском округе животные спасаются от пожара Фото:

На юге Приморья произошел природный пожар, охвативший больше двух тысяч гектаров. Об этом сообщило краевое правительство.

«Природные пожары площадью свыше двух тысяч гектар тушат в Хасанском округе на юге Приморья. По данным властей, это возгорание уже локализовали», — передает информацию правительства РИА Новости. Они опубликовали видеоролик со стадом оленей, которые пытаются спастись от огня.

В начале марта этого года в Приморье сняли на видео крупные природные пожары. В связи с этим Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим, передает телеканал 360. Жителям запретили посещать леса, заезжать в лесные массивы на транспорте, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, в том числе уголовной.

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На юге Приморья произошел природный пожар, охвативший больше двух тысяч гектаров. Об этом сообщило краевое правительство. «Природные пожары площадью свыше двух тысяч гектар тушат в Хасанском округе на юге Приморья. По данным властей, это возгорание уже локализовали», — передает информацию правительства РИА Новости. Они опубликовали видеоролик со стадом оленей, которые пытаются спастись от огня. В начале марта этого года в Приморье сняли на видео крупные природные пожары. В связи с этим Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим, передает телеканал 360. Жителям запретили посещать леса, заезжать в лесные массивы на транспорте, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, в том числе уголовной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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