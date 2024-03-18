На юге Приморья произошел природный пожар, охвативший больше двух тысяч гектаров. Об этом сообщило краевое правительство.
«Природные пожары площадью свыше двух тысяч гектар тушат в Хасанском округе на юге Приморья. По данным властей, это возгорание уже локализовали», — передает информацию правительства РИА Новости. Они опубликовали видеоролик со стадом оленей, которые пытаются спастись от огня.
В начале марта этого года в Приморье сняли на видео крупные природные пожары. В связи с этим Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим, передает телеканал 360. Жителям запретили посещать леса, заезжать в лесные массивы на транспорте, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, в том числе уголовной.
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