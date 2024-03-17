17 марта 2024

Явка на голосовании в ЯНАО превысила 93%

ЦИК обработала 350 369 бюллетеней избирателей из ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург, подсчет голосов, голосование, бюллетень, урны для голосования
На утро 18 марта известно о 350 369 проголосовавших в ЯНАО Фото:
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Явка избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе, согласно предварительным данным ЦИК, составила 93,38%. Всего в голосовании приняли участие 350 369 граждан, воспользовавшихся правом голосования на территории региона.

«Итоговая явка избирателей в ЯНАО, предварительно, составила 93,38%. По последним данным ЦИК, всего в регионе проголосовало 350 369 из 375 215 избирателей», — сообщили источники агентства.

Из всех проголосовавших в ЯНАО за Владимира Путина голоса отдали 323 938 человек (91,75%), за Леонида Слуцкого — 11 905 человек (3,37%), за Николая Харитонова — 8 880 (2,51%). Замыкает четверку кандидатов в президенты РФ Владислав Даванков — его поддержали 5 646 ямальцев (1,60%).

Окончательные итоги трехдневного голосования на территории региона окружной избирком огласит в понедельник, 18 марта. При этом серьезных изменений результатов источники не обещают.

Ранее сообщалось, что все муниципалитеты ЯНАО в ходе выборов преодолели барьер явки в 90%. Лучше всего голосовали сельские территории, наименьший процент явки избирателей показали крупные города.

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Явка избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе, согласно предварительным данным ЦИК, составила 93,38%. Всего в голосовании приняли участие 350 369 граждан, воспользовавшихся правом голосования на территории региона. «Итоговая явка избирателей в ЯНАО, предварительно, составила 93,38%. По последним данным ЦИК, всего в регионе проголосовало 350 369 из 375 215 избирателей», — сообщили источники агентства. Из всех проголосовавших в ЯНАО за Владимира Путина голоса отдали 323 938 человек (91,75%), за Леонида Слуцкого — 11 905 человек (3,37%), за Николая Харитонова — 8 880 (2,51%). Замыкает четверку кандидатов в президенты РФ Владислав Даванков — его поддержали 5 646 ямальцев (1,60%). Окончательные итоги трехдневного голосования на территории региона окружной избирком огласит в понедельник, 18 марта. При этом серьезных изменений результатов источники не обещают. Ранее сообщалось, что все муниципалитеты ЯНАО в ходе выборов преодолели барьер явки в 90%. Лучше всего голосовали сельские территории, наименьший процент явки избирателей показали крупные города.
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