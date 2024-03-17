17 марта 2024

В розыгрыше жилья в ЯНАО главный приз взял владелец шести квартир

Два жителя ЯНАО получили квартиры по результатам викторины «Всей семьей»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры, недвижимость
В викторине в Ноябрьске выиграл пенсионер, у которого шесть квартир Фото:

В ЯНАО стали известны имена двух победителей викторины «Всей семьей». В Ноябрьске квартира досталась обеспеченному жилплощадью пенсионеру Василию Макарчуку, а в Губкинском работнице газовой отрасли Юлдус Юсуповой, сообщает издание «Север-пресс».

«У меня шесть квартир на Севере. Я вообще не задумывался, что выиграю что-то. Не было у меня проблем с жильем. Даже не знаю, что буду делать с этой квартирой. Ну вот пусть мои близкие этот вопрос решают», — рассказал Василий Макарчук корреспондентам издания.

Юлдус Юсупова из Губкинского воспитывает особенного ребенка. «Для нашей семьи квартира в Губкинском — большое счастье. Я так всегда хотела, чтобы в Губкинском был свой уголочек», — сообщила женщина. Сама она проживает в микрорайоне Пурпе и из-за лечения сына им часто приходится ездить в центр «Арктика».

В Салехарде квартиру выиграла Екатерина Рожковская, а Анастасия из Надыма и Дмитрий из Муравленко рассказали о своих чувствах сразу после эфира.

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В ЯНАО стали известны имена двух победителей викторины «Всей семьей». В Ноябрьске квартира досталась обеспеченному жилплощадью пенсионеру Василию Макарчуку, а в Губкинском работнице газовой отрасли Юлдус Юсуповой, сообщает издание «Север-пресс». «У меня шесть квартир на Севере. Я вообще не задумывался, что выиграю что-то. Не было у меня проблем с жильем. Даже не знаю, что буду делать с этой квартирой. Ну вот пусть мои близкие этот вопрос решают», — рассказал Василий Макарчук корреспондентам издания. Юлдус Юсупова из Губкинского воспитывает особенного ребенка. «Для нашей семьи квартира в Губкинском — большое счастье. Я так всегда хотела, чтобы в Губкинском был свой уголочек», — сообщила женщина. Сама она проживает в микрорайоне Пурпе и из-за лечения сына им часто приходится ездить в центр «Арктика». В Салехарде квартиру выиграла Екатерина Рожковская, а Анастасия из Надыма и Дмитрий из Муравленко рассказали о своих чувствах сразу после эфира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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