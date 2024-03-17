В розыгрыше жилья в ЯНАО главный приз взял владелец шести квартир

В ЯНАО стали известны имена двух победителей викторины «Всей семьей». В Ноябрьске квартира досталась обеспеченному жилплощадью пенсионеру Василию Макарчуку, а в Губкинском работнице газовой отрасли Юлдус Юсуповой, сообщает издание «Север-пресс».
«У меня шесть квартир на Севере. Я вообще не задумывался, что выиграю что-то. Не было у меня проблем с жильем. Даже не знаю, что буду делать с этой квартирой. Ну вот пусть мои близкие этот вопрос решают», — рассказал Василий Макарчук корреспондентам издания.
Юлдус Юсупова из Губкинского воспитывает особенного ребенка. «Для нашей семьи квартира в Губкинском — большое счастье. Я так всегда хотела, чтобы в Губкинском был свой уголочек», — сообщила женщина. Сама она проживает в микрорайоне Пурпе и из-за лечения сына им часто приходится ездить в центр «Арктика».
В Салехарде квартиру выиграла Екатерина Рожковская, а Анастасия из Надыма и Дмитрий из Муравленко рассказали о своих чувствах сразу после эфира.
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