В розыгрыше жилья в ЯНАО главный приз взял владелец шести квартир

Два жителя ЯНАО получили квартиры по результатам викторины «Всей семьей»

18 марта 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В викторине в Ноябрьске выиграл пенсионер, у которого шесть квартир Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО стали известны имена двух победителей викторины «Всей семьей». В Ноябрьске квартира досталась обеспеченному жилплощадью пенсионеру Василию Макарчуку, а в Губкинском работнице газовой отрасли Юлдус Юсуповой, сообщает издание «Север-пресс». «У меня шесть квартир на Севере. Я вообще не задумывался, что выиграю что-то. Не было у меня проблем с жильем. Даже не знаю, что буду делать с этой квартирой. Ну вот пусть мои близкие этот вопрос решают», — рассказал Василий Макарчук корреспондентам издания. Юлдус Юсупова из Губкинского воспитывает особенного ребенка. «Для нашей семьи квартира в Губкинском — большое счастье. Я так всегда хотела, чтобы в Губкинском был свой уголочек», — сообщила женщина. Сама она проживает в микрорайоне Пурпе и из-за лечения сына им часто приходится ездить в центр «Арктика». В Салехарде квартиру выиграла Екатерина Рожковская, а Анастасия из Надыма и Дмитрий из Муравленко рассказали о своих чувствах сразу после эфира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО стали известны имена двух победителей викторины «Всей семьей». В Ноябрьске квартира досталась обеспеченному жилплощадью пенсионеру Василию Макарчуку, а в Губкинском работнице газовой отрасли Юлдус Юсуповой, сообщает издание «Север-пресс». «У меня шесть квартир на Севере. Я вообще не задумывался, что выиграю что-то. Не было у меня проблем с жильем. Даже не знаю, что буду делать с этой квартирой. Ну вот пусть мои близкие этот вопрос решают», — рассказал Василий Макарчук корреспондентам издания. Юлдус Юсупова из Губкинского воспитывает особенного ребенка. «Для нашей семьи квартира в Губкинском — большое счастье. Я так всегда хотела, чтобы в Губкинском был свой уголочек», — сообщила женщина. Сама она проживает в микрорайоне Пурпе и из-за лечения сына им часто приходится ездить в центр «Арктика». В Салехарде квартиру выиграла Екатерина Рожковская, а Анастасия из Надыма и Дмитрий из Муравленко рассказали о своих чувствах сразу после эфира.