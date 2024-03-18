Мэр Шадринска поздравил ветерана-педагога с 90-летием. Фото

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Ветеран педагогического труда Серафима Рассохина отпраздновала юбилей Фото:

Глава города Шадринска Антон Мокан лично поздравил ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения Серафиму Рассохину с 90-летием. Об этом написал чиновник в своем telegram-канале. Юбиляру вручили цветы и подарки.

«С руководством и сотрудниками ЗКФКиЗ (Зауральский колледж физической культуры и здоровья) поздравил с 90-летием Серафиму Александровну Рассохину. Учитель высшей категории, ветеран труда, отличник народного просвещения, многим шадринцам она известна прежде всего как наставник, который привил желание работать над собой и научил это делать. […] Благодаря именно таким людям наш город широко известен своими спортивными достижениями и традициями», — написал Мокан.

Серафима Рассохина имеет почти 60 лет педагогического стажа. Она работала учителем физкультуры в школах, а также преподавателем гимнастики и заведующей производственной практикой в Зауральском колледже физической культуры и здоровья. В колледже Рассохина проработала больше сорока лет. Своим примером педагог вдохновляет шадринских школьников и студентов на спортивные подвиги и здоровый образ жизни.

Глава города Шадринска Антон Мокан (на фото слева) поздравил ветерана педагогического труда Серафиму Рассохину с юбилеем
Глава города Шадринска Антон Мокан (на фото слева) поздравил ветерана педагогического труда Серафиму Рассохину с юбилеем
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Глава города Шадринска Антон Мокан лично поздравил ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения Серафиму Рассохину с 90-летием. Об этом написал чиновник в своем telegram-канале. Юбиляру вручили цветы и подарки. «С руководством и сотрудниками ЗКФКиЗ (Зауральский колледж физической культуры и здоровья) поздравил с 90-летием Серафиму Александровну Рассохину. Учитель высшей категории, ветеран труда, отличник народного просвещения, многим шадринцам она известна прежде всего как наставник, который привил желание работать над собой и научил это делать. […] Благодаря именно таким людям наш город широко известен своими спортивными достижениями и традициями», — написал Мокан. Серафима Рассохина имеет почти 60 лет педагогического стажа. Она работала учителем физкультуры в школах, а также преподавателем гимнастики и заведующей производственной практикой в Зауральском колледже физической культуры и здоровья. В колледже Рассохина проработала больше сорока лет. Своим примером педагог вдохновляет шадринских школьников и студентов на спортивные подвиги и здоровый образ жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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