Мэр Шадринска поздравил ветерана-педагога с 90-летием. Фото

18 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Ветеран педагогического труда Серафима Рассохина отпраздновала юбилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Шадринска Антон Мокан лично поздравил ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения Серафиму Рассохину с 90-летием. Об этом написал чиновник в своем telegram-канале. Юбиляру вручили цветы и подарки. «С руководством и сотрудниками ЗКФКиЗ (Зауральский колледж физической культуры и здоровья) поздравил с 90-летием Серафиму Александровну Рассохину. Учитель высшей категории, ветеран труда, отличник народного просвещения, многим шадринцам она известна прежде всего как наставник, который привил желание работать над собой и научил это делать. […] Благодаря именно таким людям наш город широко известен своими спортивными достижениями и традициями», — написал Мокан. Серафима Рассохина имеет почти 60 лет педагогического стажа. Она работала учителем физкультуры в школах, а также преподавателем гимнастики и заведующей производственной практикой в Зауральском колледже физической культуры и здоровья. В колледже Рассохина проработала больше сорока лет. Своим примером педагог вдохновляет шадринских школьников и студентов на спортивные подвиги и здоровый образ жизни. Глава города Шадринска Антон Мокан (на фото слева) поздравил ветерана педагогического труда Серафиму Рассохину с юбилеем Фото: Антон Мокан, telegram-канал https://web.telegram.org/k/#@anton_mokan Фото: Антон Мокан, telegram-канал https://web.telegram.org/k/#@anton_mokan Фото: Антон Мокан, telegram-канал https://web.telegram.org/k/#@anton_mokan Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава города Шадринска Антон Мокан лично поздравил ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения Серафиму Рассохину с 90-летием. Об этом написал чиновник в своем telegram-канале. Юбиляру вручили цветы и подарки. «С руководством и сотрудниками ЗКФКиЗ (Зауральский колледж физической культуры и здоровья) поздравил с 90-летием Серафиму Александровну Рассохину. Учитель высшей категории, ветеран труда, отличник народного просвещения, многим шадринцам она известна прежде всего как наставник, который привил желание работать над собой и научил это делать. […] Благодаря именно таким людям наш город широко известен своими спортивными достижениями и традициями», — написал Мокан. Серафима Рассохина имеет почти 60 лет педагогического стажа. Она работала учителем физкультуры в школах, а также преподавателем гимнастики и заведующей производственной практикой в Зауральском колледже физической культуры и здоровья. В колледже Рассохина проработала больше сорока лет. Своим примером педагог вдохновляет шадринских школьников и студентов на спортивные подвиги и здоровый образ жизни.