19 марта 2024

В Тюменской области возник дефицит кладовщиков и операторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на кладовщиков составил 75% Фото:

В Тюменской области в феврале 2024 года работодатели больше всего нуждались в кладовщиках, операторах и грузчиках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В феврале 2024 года в Тюменской области количество вакансий в значительной степени выросло для кладовщиков (+75%) и операторов (+75%). Также работодатели искали грузчиков (+58%), сборщиков (+56%) и разнорабочих (+53%)», — рассказали специалисты «Авито Работа».

В регионе кладовщикам готовы платить в среднем 52 тысячи рублей, операторам — 42 тысячи рублей, грузчикам —38 тысяч рублей. Отмечается, что средняя предполагаемая зарплата сборщика составляет 49 тысяч рублей, а у разнорабочего — 55 тысяч рублей.

По словам экспертов, количество предложений о работе превышает число потенциальных работников. Однако данная ситуация зависит от различных переменных показателей: сезонности спроса, региона, экономической ситуации.

Специалисты HeadHunter рассказали, что в Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. В данную категорию могут входить дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики.

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В Тюменской области в феврале 2024 года работодатели больше всего нуждались в кладовщиках, операторах и грузчиках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В феврале 2024 года в Тюменской области количество вакансий в значительной степени выросло для кладовщиков (+75%) и операторов (+75%). Также работодатели искали грузчиков (+58%), сборщиков (+56%) и разнорабочих (+53%)», — рассказали специалисты «Авито Работа». В регионе кладовщикам готовы платить в среднем 52 тысячи рублей, операторам — 42 тысячи рублей, грузчикам —38 тысяч рублей. Отмечается, что средняя предполагаемая зарплата сборщика составляет 49 тысяч рублей, а у разнорабочего — 55 тысяч рублей. По словам экспертов, количество предложений о работе превышает число потенциальных работников. Однако данная ситуация зависит от различных переменных показателей: сезонности спроса, региона, экономической ситуации. Специалисты HeadHunter рассказали, что в Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. В данную категорию могут входить дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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