В Тюменской области возник дефицит кладовщиков и операторов

20 марта 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Спрос на кладовщиков составил 75% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюменской области в феврале 2024 года работодатели больше всего нуждались в кладовщиках, операторах и грузчиках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В феврале 2024 года в Тюменской области количество вакансий в значительной степени выросло для кладовщиков (+75%) и операторов (+75%). Также работодатели искали грузчиков (+58%), сборщиков (+56%) и разнорабочих (+53%)», — рассказали специалисты «Авито Работа». В регионе кладовщикам готовы платить в среднем 52 тысячи рублей, операторам — 42 тысячи рублей, грузчикам —38 тысяч рублей. Отмечается, что средняя предполагаемая зарплата сборщика составляет 49 тысяч рублей, а у разнорабочего — 55 тысяч рублей. По словам экспертов, количество предложений о работе превышает число потенциальных работников. Однако данная ситуация зависит от различных переменных показателей: сезонности спроса, региона, экономической ситуации. Специалисты HeadHunter рассказали, что в Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. В данную категорию могут входить дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в феврале 2024 года работодатели больше всего нуждались в кладовщиках, операторах и грузчиках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В феврале 2024 года в Тюменской области количество вакансий в значительной степени выросло для кладовщиков (+75%) и операторов (+75%). Также работодатели искали грузчиков (+58%), сборщиков (+56%) и разнорабочих (+53%)», — рассказали специалисты «Авито Работа». В регионе кладовщикам готовы платить в среднем 52 тысячи рублей, операторам — 42 тысячи рублей, грузчикам —38 тысяч рублей. Отмечается, что средняя предполагаемая зарплата сборщика составляет 49 тысяч рублей, а у разнорабочего — 55 тысяч рублей. По словам экспертов, количество предложений о работе превышает число потенциальных работников. Однако данная ситуация зависит от различных переменных показателей: сезонности спроса, региона, экономической ситуации. Специалисты HeadHunter рассказали, что в Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. В данную категорию могут входить дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики.