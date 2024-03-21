Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, у которой образовалась дыра в спине

22 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку по пострадавшей в тюменской больнице Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тюменки, которая после операции в одном из медцентров города получила ожог и дыру в спине. Об этом сообщила Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Тюмени в одном из лечебных учреждений местной жительнице ненадлежащим образом были оказаны медицинские услуги, вследствие чего ей был причинен ожог, что потребовало операции по пересадке кожи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале. Инцидент произошел в Западно-Сибирском медицинском центре. По словам пострадавшей, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. В результате на теле образовался ожог и дыра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тюменки, которая после операции в одном из медцентров города получила ожог и дыру в спине. Об этом сообщила Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Тюмени в одном из лечебных учреждений местной жительнице ненадлежащим образом были оказаны медицинские услуги, вследствие чего ей был причинен ожог, что потребовало операции по пересадке кожи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале. Инцидент произошел в Западно-Сибирском медицинском центре. По словам пострадавшей, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. В результате на теле образовался ожог и дыра.