21 марта 2024

Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, у которой образовалась дыра в спине

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил провести проверку по пострадавшей в тюменской больнице Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тюменки, которая после операции в одном из медцентров города получила ожог и дыру в спине. Об этом сообщила Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Тюмени в одном из лечебных учреждений местной жительнице ненадлежащим образом были оказаны медицинские услуги, вследствие чего ей был причинен ожог, что потребовало операции по пересадке кожи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале.

Инцидент произошел в Западно-Сибирском медицинском центре. По словам пострадавшей, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. В результате на теле образовался ожог и дыра.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле тюменки, которая после операции в одном из медцентров города получила ожог и дыру в спине. Об этом сообщила Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Тюмени в одном из лечебных учреждений местной жительнице ненадлежащим образом были оказаны медицинские услуги, вследствие чего ей был причинен ожог, что потребовало операции по пересадке кожи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале. Инцидент произошел в Западно-Сибирском медицинском центре. По словам пострадавшей, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. В результате на теле образовался ожог и дыра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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