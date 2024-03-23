23 марта 2024

Губернатор Тюменской области возложил цветы в память о жертвах «Крокуса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стихийный мемориал, 24 марта. Тюмень
Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в Подмосковье. Вместе с жителями и гостями областной столицы глава региона на Цветном бульваре в Тюмени возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в „Крокус Сити Холле “», — написано в telegram-канале ведомства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в Подмосковье. Вместе с жителями и гостями областной столицы глава региона на Цветном бульваре в Тюмени возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в „Крокус Сити Холле “», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...