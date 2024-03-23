Губернатор Тюменской области возложил цветы в память о жертвах «Крокуса»

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в Подмосковье. Вместе с жителями и гостями областной столицы глава региона на Цветном бульваре в Тюмени возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в „Крокус Сити Холле “», — написано в telegram-канале ведомства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.
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