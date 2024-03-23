Губернатор Тюменской области возложил цветы в память о жертвах «Крокуса»

24 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в Подмосковье. Вместе с жителями и гостями областной столицы глава региона на Цветном бульваре в Тюмени возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в „Крокус Сити Холле “», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в Подмосковье. Вместе с жителями и гостями областной столицы глава региона на Цветном бульваре в Тюмени возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в „Крокус Сити Холле “», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что на такое действие способны только нелюди, считает он.