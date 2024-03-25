Водитель на «Жигулях» проехался по тюменскому Арбату. Видео

26 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

В комментариях к видео тюменцы потребовали лишить водителя прав Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени мужчина проехался на «Жигулях» по пешеходной улице Дзержинского. Видео опубликовано в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту тюменцы потребовали лишить водителя прав. «„Жига“ внаглую прокатилась по тюменскому Арбату. На улице Дзержинского в Тюмени замечен „вхламину“ тонированный „Жигуль“, который свободно разъезжал по тротуару», — указано в посте. Как сообщили URA.RU в УГИБДД России по региону, по факту инцидента проводится проверка, номер авто устанавливается. «По данному факту проводится проверка, устанавливает государственный номер автомобиля, по камерам видеонаблюдения и системе „Паутина“. Работа проводится», — рассказали агентству в пресс-службе Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени мужчина проехался на «Жигулях» по пешеходной улице Дзержинского. Видео опубликовано в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту тюменцы потребовали лишить водителя прав. «„Жига“ внаглую прокатилась по тюменскому Арбату. На улице Дзержинского в Тюмени замечен „вхламину“ тонированный „Жигуль“, который свободно разъезжал по тротуару», — указано в посте. Как сообщили URA.RU в УГИБДД России по региону, по факту инцидента проводится проверка, номер авто устанавливается. «По данному факту проводится проверка, устанавливает государственный номер автомобиля, по камерам видеонаблюдения и системе „Паутина“. Работа проводится», — рассказали агентству в пресс-службе Госавтоинспекции.