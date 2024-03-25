25 марта 2024

Водитель на «Жигулях» проехался по тюменскому Арбату. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыль. Екатеринбург, колесо автомобиля, шина
В комментариях к видео тюменцы потребовали лишить водителя прав Фото:

В Тюмени мужчина проехался на «Жигулях» по пешеходной улице Дзержинского. Видео опубликовано в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту тюменцы потребовали лишить водителя прав.

«„Жига“ внаглую прокатилась по тюменскому Арбату. На улице Дзержинского в Тюмени замечен „вхламину“ тонированный „Жигуль“, который свободно разъезжал по тротуару», — указано в посте.

Как сообщили URA.RU в УГИБДД России по региону, по факту инцидента проводится проверка, номер авто устанавливается. «По данному факту проводится проверка, устанавливает государственный номер автомобиля, по камерам видеонаблюдения и системе „Паутина“. Работа проводится», — рассказали агентству в пресс-службе Госавтоинспекции.

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В Тюмени мужчина проехался на «Жигулях» по пешеходной улице Дзержинского. Видео опубликовано в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту тюменцы потребовали лишить водителя прав. «„Жига“ внаглую прокатилась по тюменскому Арбату. На улице Дзержинского в Тюмени замечен „вхламину“ тонированный „Жигуль“, который свободно разъезжал по тротуару», — указано в посте. Как сообщили URA.RU в УГИБДД России по региону, по факту инцидента проводится проверка, номер авто устанавливается. «По данному факту проводится проверка, устанавливает государственный номер автомобиля, по камерам видеонаблюдения и системе „Паутина“. Работа проводится», — рассказали агентству в пресс-службе Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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