25 марта 2024

Тюменские власти обезопасят себя после теракта в «Крокусе»

В Тюмени усилят охрану зданий органов власти после теракта в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области. Тюмень, правительство, правительство тюменской области, тюмень
Здания органов власти в Тюменской области станут безопаснее Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В зданиях органов власти Тюменской области усилят охрану после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Меры по усилению охраны обсуждаются в городской и областной думах, а также в мэрии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона.

«Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов на аппаратном совещании уже заявил том, чтобы при входе будут дежурить вооруженные сотрудники ЧОП. Вопрос по усилению охраны обсуждается и в городской думе. Она расположена в здании администрации Тюмени. Соответственно, безопасность повысят и там», — говорят информированные собеседники агентства.

По данным URA.RU, после заседания антитеррористической комиссии в областном правительстве, усилить охрану решили и в школах. Увеличения числа охранников в Торговых центрах пока не наблюдается. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».

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В зданиях органов власти Тюменской области усилят охрану после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Меры по усилению охраны обсуждаются в городской и областной думах, а также в мэрии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона. «Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов на аппаратном совещании уже заявил том, чтобы при входе будут дежурить вооруженные сотрудники ЧОП. Вопрос по усилению охраны обсуждается и в городской думе. Она расположена в здании администрации Тюмени. Соответственно, безопасность повысят и там», — говорят информированные собеседники агентства. По данным URA.RU, после заседания антитеррористической комиссии в областном правительстве, усилить охрану решили и в школах. Увеличения числа охранников в Торговых центрах пока не наблюдается. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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