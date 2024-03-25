Тюменские власти обезопасят себя после теракта в «Крокусе»

В зданиях органов власти Тюменской области усилят охрану после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Меры по усилению охраны обсуждаются в городской и областной думах, а также в мэрии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона.
«Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов на аппаратном совещании уже заявил том, чтобы при входе будут дежурить вооруженные сотрудники ЧОП. Вопрос по усилению охраны обсуждается и в городской думе. Она расположена в здании администрации Тюмени. Соответственно, безопасность повысят и там», — говорят информированные собеседники агентства.
По данным URA.RU, после заседания антитеррористической комиссии в областном правительстве, усилить охрану решили и в школах. Увеличения числа охранников в Торговых центрах пока не наблюдается. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».
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