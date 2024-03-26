Тюменскому бизнесу не хватает счетоводов

В Тюмени на одного соискателя приходится почти по две вакансии бухгалтера

Зарплатная «вилка» у бухгалтеров в Тюмени составляет от 10 до 150 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области на каждого соискателя приходится почти две вакансии бухгалтера. Причем счетоводов ищут как индивидуальные предприниматели, так и крупные предприятия, показывает анализ сайта рекрутингового агентства hh.ru.

«На 26 марта в системе зарегистрировано 705 вакансий, связанных с бухгалтерским делом. При этом в базе компании состоят 394 соискателя, анкеты которых находятся в статусе активного поиска работы», — сообщает сайт агентства.

Крупные компании готовы платить главным бухгалтерам до 150 тысяч рублей. Зарплаты бухгалтерам среднего звена составляют около 50 тысяч рублей. Самую маленькую зарплату предлагает заместителю главного бухгалтера индивидуальный предприниматель — он готов платить от 10 тысяч рублей. При этом больше 30 компаний и предпринимателей возможный доход в вакансии не указали.

Ранее URA.RU рассказало о дефиците специалистов из разряда «синих воротничков». Самый высокий спрос в Тюмени — на кладовщиков, грузчиков и разнорабочих.