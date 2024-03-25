Глава Нового Уренгоя отшутился, комментируя вопрос о приглашении артистов на юбилей города

Мэр Нового Уренгоя Воронов пошутил о ненадежности современных поп-звезд

26 марта 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов провел прямой эфир с жителями города (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пошутил о том, что трудно загадывать, кого из звезд можно пригласить на празднование 50-летия города. Причина — в ненадежности некоторых из звезд. Вопрос об артистах был задан Воронову на его прямой линии в соцсети «ВКонтакте». «С учетом всех этих вечеринок (имеется в виду печально известная „голая вечеринка“ Ивлеевой — прим. URA.RU), ближе к дате будем рассматривать, кто достоин посетить наш юбилей, а кто, к сожалению, не входит в эту категорию», — подытожил мэр Нового Уренгоя. Он отметил, что текущая ситуация в среде артистов не позволяет загадывать так далеко. На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Воронов затронул основные проблемы Нового Уренгоя и ответил на вопросы горожан. Он попросил новоуренгойцев запастись терпением в летний сезон ремонта дорог, рассказал об открытии гипермаркета «Лента», а также озвучил число земляков, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пошутил о том, что трудно загадывать, кого из звезд можно пригласить на празднование 50-летия города. Причина — в ненадежности некоторых из звезд. Вопрос об артистах был задан Воронову на его прямой линии в соцсети «ВКонтакте». «С учетом всех этих вечеринок (имеется в виду печально известная „голая вечеринка“ Ивлеевой — прим. URA.RU), ближе к дате будем рассматривать, кто достоин посетить наш юбилей, а кто, к сожалению, не входит в эту категорию», — подытожил мэр Нового Уренгоя. Он отметил, что текущая ситуация в среде артистов не позволяет загадывать так далеко. На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Воронов затронул основные проблемы Нового Уренгоя и ответил на вопросы горожан. Он попросил новоуренгойцев запастись терпением в летний сезон ремонта дорог, рассказал об открытии гипермаркета «Лента», а также озвучил число земляков, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.