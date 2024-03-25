25 марта 2024

Глава Нового Уренгоя отшутился, комментируя вопрос о приглашении артистов на юбилей города

Мэр Нового Уренгоя Воронов пошутил о ненадежности современных поп-звезд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов провел прямой эфир с жителями города (архивное фото) Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пошутил о том, что трудно загадывать, кого из звезд можно пригласить на празднование 50-летия города. Причина — в ненадежности некоторых из звезд. Вопрос об артистах был задан Воронову на его прямой линии в соцсети «ВКонтакте».

«С учетом всех этих вечеринок (имеется в виду печально известная „голая вечеринка“ Ивлеевой — прим. URA.RU), ближе к дате будем рассматривать, кто достоин посетить наш юбилей, а кто, к сожалению, не входит в эту категорию», — подытожил мэр Нового Уренгоя. Он отметил, что текущая ситуация в среде артистов не позволяет загадывать так далеко.

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Воронов затронул основные проблемы Нового Уренгоя и ответил на вопросы горожан. Он попросил новоуренгойцев запастись терпением в летний сезон ремонта дорог, рассказал об открытии гипермаркета «Лента», а также озвучил число земляков, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пошутил о том, что трудно загадывать, кого из звезд можно пригласить на празднование 50-летия города. Причина — в ненадежности некоторых из звезд. Вопрос об артистах был задан Воронову на его прямой линии в соцсети «ВКонтакте». «С учетом всех этих вечеринок (имеется в виду печально известная „голая вечеринка“ Ивлеевой — прим. URA.RU), ближе к дате будем рассматривать, кто достоин посетить наш юбилей, а кто, к сожалению, не входит в эту категорию», — подытожил мэр Нового Уренгоя. Он отметил, что текущая ситуация в среде артистов не позволяет загадывать так далеко. На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Воронов затронул основные проблемы Нового Уренгоя и ответил на вопросы горожан. Он попросил новоуренгойцев запастись терпением в летний сезон ремонта дорог, рассказал об открытии гипермаркета «Лента», а также озвучил число земляков, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...