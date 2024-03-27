Глава Целинного округа проверил готовность к паводку

Мэр Целинного округа проверяет готовность к паводку и рассказал про рыбалку местных жителей во время паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного округа (Курганская область) Петр Скоробогатов заявил, что муниципалитет готовится к паводку и отметил, что во время «большой воды» из-за подтоплений территорий местные жители рыбачат в своих огородах и на улицах. Об этом мэр пишет на своей странице в соцсети«ВКонтакте»

«Ждем большую воду. Сегодня — очередная поездка на подтопляемые территории. Село Усть-Уйское традиционно попадает в зону паводка. В ближайшие дни мост загрузят бетонными блоками. Обе лодки к работе готовы. Запас топлива — в полном объеме. Деревня Красный Октябрь. Здесь в зону подтопления может попасть семь домов. Все предупреждены, на днях перегоним пожарную машину. Интересно, что байка о том, что в половодье рыбу здесь ловят в огородах, оказалась правдой. В недавние годы рыбу неводом ловили прямо на улице», — пишет Скоробогатов.

В ходе проверки подготовки к паводку глава округа осмотрел местный фельдшерско-акушерский пункт и магазины, где ответственные лица заверили его в своей готовности к работе в случае чрезвычайной ситуации. В селе также присутствуют автономные источники электроснабжения. Скоробогатов отметил, что дорожным службам предстоит провести комплекс работ для минимизации ущерба грейдеру от весеннего таяния снегов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и муниципальным властям усилить подготовку к предстоящему паводку. Он отмечал необходимость принятия мер для защиты населения и населенных пунктов в связи с неблагоприятными прогнозами от Гидрометцентра. Также на комиссии по ЧС он поставил задачу довести информацию об опасности до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться о ценном имуществе, животных, и страховке жилья.

Глава Целинного округа проверил готовность муниципалитета к паводку Автор: Страница Петра Скоробогатова «ВКонтакте».

В случае ЧС в селах округа будет организовано автономное электропитание Автор: Страница Петра Скоробогатова «ВКонтакте».

В половодье, как заявил Скоробогатов, местные жители рыбачат прямо на улицах и в огородах Автор: Страница Петра Скоробогатова «ВКонтакте».