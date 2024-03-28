Силовики задержали водителя, который на «Жигулях» прокатился по тюменскому Арбату

В Тюмени задержали 21-летнего мужчину, прокатившегося по пешеходной улице Дзержинского на «Жигулях». Об этом сообщает региональное ГИБДД. Со слов водителя, он хотел сделать красивое фото и не думал, что привлечет внимание общественности.
«Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 21-летнего тюменца, проехавшего на „Ладе“ седьмой модели по пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени, вызвав негодование жителей города», — сообщили в ГИБДД. Злоумышленника удалось вычислить благодаря системе «Умный город».
На допросе парень признался, что хочет сделать красиво фото и не думал, что привлечет такое внимание общественности. Инспекторами также выяснилось, что у водителя нет прав, а на его счету 17 нарушений ПДД. За инцидент на Дзержинского он будет привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, езду по тротуару и за незаконную тонировку. Общая сумма штрафов составит 17 тысяч 500 рублей.
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В Тюмени задержали 21-летнего мужчину, прокатившегося по пешеходной улице Дзержинского на «Жигулях». Об этом сообщает региональное ГИБДД. Со слов водителя, он хотел сделать красивое фото и не думал, что привлечет внимание общественности. «Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 21-летнего тюменца, проехавшего на „Ладе“ седьмой модели по пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени, вызвав негодование жителей города», — сообщили в ГИБДД. Злоумышленника удалось вычислить благодаря системе «Умный город». На допросе парень признался, что хочет сделать красиво фото и не думал, что привлечет такое внимание общественности. Инспекторами также выяснилось, что у водителя нет прав, а на его счету 17 нарушений ПДД. За инцидент на Дзержинского он будет привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, езду по тротуару и за незаконную тонировку. Общая сумма штрафов составит 17 тысяч 500 рублей. Ранее появились видео, где неизвестный на «Жигулях» прокатился по пешеходной улице Дзержинского. Кадры распространились по соцсетям.