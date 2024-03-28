Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Нефтянику» и выбыл из борьбы за Кубок Петрова

ХК «Зауралье» завершил борьбу в плей-офф ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты курганского «Зауралья» в шестой встрече четвертьфинала плей-офф проиграли «Нефтянику» из Альметьевска. Это поражение стало четвертым в серии, курганские хоккеисты выбыли из борьбы за главный трофей ВХЛ, Кубок Петрова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за игрой в онлайн-трансляции.

«Нефтяник — Зауралье 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)», — итог матча. В четвертьфинале плей-офф победу со счетом 4-2 одержала команда из Татарстана.

Первый период прошел без голов при небольшом преимуществе хозяев. В середине второго периода у хозяев в большинстве отличился Дмитрий Кателевский. Второе большинство «Нефтяник» реализовал за 20 секунд до конца второго отрезка игры, шайбу забил Артур Бровкин.

В третьем периоде курганцы играли в меньшинстве четыре минуты подряд. Также за разговоры до конца игры был удален главный тренер гостей Михаил Звягин. В конце игры хозяева забили третий гол, это сделал Данил Гизатуллин. Курганцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, и Артур Бровкин за это наказал гостей еще одним голом. Но этот гол не засчитали.

«Нефтяник» вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ. ХК «Зауралье» завершил сезон 2023-24.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские хоккеисты сумели сократить отставание в серии плей-офф от команды из Татарстана. Не имея права на ошибку, ХК «Зауралье» на домашней арене переиграл «Нефтяник» со счетом 4-2.