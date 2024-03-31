В Госдуме высказались о возможности экстрадиции напавших на «Крокус» террористов

Клишас: террористов должны судить в России по законам РФ
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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Нужно с уважением относиться к российской правовой системе, заявил Андрей Клишас Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», должны судить в России. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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В РФ хотят вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

«Террористов должны судить в России по законам Российской Федерации», — сказал Клишас изданию «Подъем». Он добавил, что необходимо относиться к российской правовой системе с уважением, включая и судебную власть.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. По официальным данным, в тот вечер погибло не менее 144 человек.

Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались.

Клишас заявлял, чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции.

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Террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», должны судить в России. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Террористов должны судить в России по законам Российской Федерации», — сказал Клишас изданию «Подъем». Он добавил, что необходимо относиться к российской правовой системе с уважением, включая и судебную власть. Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. По официальным данным, в тот вечер погибло не менее 144 человек. Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались. Клишас заявлял, чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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