В Госдуме высказались о возможности экстрадиции напавших на «Крокус» террористов

Террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», должны судить в России. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Террористов должны судить в России по законам Российской Федерации», — сказал Клишас изданию «Подъем». Он добавил, что необходимо относиться к российской правовой системе с уважением, включая и судебную власть.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. По официальным данным, в тот вечер погибло не менее 144 человек.
Ранее отмечалось, что Конституционный суд России обсудит возобновление смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Однако от комментариев о снятии моратория в КС РФ воздержались.
Клишас заявлял, чтобы покончить с дискуссиями по поводу смертной казни, людям стоит познакомиться с выступлением судьи Валерия Зорькина и не заниматься спекуляциями. Зорькин в своем выступлении отмечал, что смертную казнь вернуть невозможно никак, кроме принятия новой Конституции.
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