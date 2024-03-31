Курганские спасатели назвали причины пожаров за выходные

МЧС: в Кургане случились пожары из-за неосторожного обращения с огнем

01 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Пожарные рекомендуют курганцам установить дома извещатель и огнетушитель (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За выходные в Кургане произошло пять пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, неисправной печи, а также аварийный режим энергосистемы. Об этом сообщило МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «За минувшие выходные в Зауралье сотрудники МЧС России ликвидировали пять пожаров. Объектами возгораний явились: жилые дома в частном секторе, бани и хозяйственные постройки, электроопоры, мусорные контейнеры. Основные причины: аварийный режим работы электрических сетей (два случая), неосторожное обращение с огнем, неисправные печи или нарушения правил их эксплуатации», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». Кроме того, ведомство отметило, что один раз спасатели приняли участие в тушении пожара при ДТП. Также спасатели напомнили гражданам, что для безопасности нужно придерживаться следующих правил: не перегружать электросети и заменить ветхую проводку, не топить неисправные печи, а также убедиться, что противопожарная разделка (отступ) от горючих конструкций составляет не менее 50 см, соблюдать осторожность при курении, установить дома пожарный извещатель и приобрети огнетушитель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелась машина, стоящая на парковке. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За выходные в Кургане произошло пять пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, неисправной печи, а также аварийный режим энергосистемы. Об этом сообщило МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «За минувшие выходные в Зауралье сотрудники МЧС России ликвидировали пять пожаров. Объектами возгораний явились: жилые дома в частном секторе, бани и хозяйственные постройки, электроопоры, мусорные контейнеры. Основные причины: аварийный режим работы электрических сетей (два случая), неосторожное обращение с огнем, неисправные печи или нарушения правил их эксплуатации», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». Кроме того, ведомство отметило, что один раз спасатели приняли участие в тушении пожара при ДТП. Также спасатели напомнили гражданам, что для безопасности нужно придерживаться следующих правил: не перегружать электросети и заменить ветхую проводку, не топить неисправные печи, а также убедиться, что противопожарная разделка (отступ) от горючих конструкций составляет не менее 50 см, соблюдать осторожность при курении, установить дома пожарный извещатель и приобрети огнетушитель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелась машина, стоящая на парковке. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали.