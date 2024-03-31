Курганские спасатели назвали причины пожаров за выходные

За выходные в Кургане произошло пять пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, неисправной печи, а также аварийный режим энергосистемы. Об этом сообщило МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.
«За минувшие выходные в Зауралье сотрудники МЧС России ликвидировали пять пожаров. Объектами возгораний явились: жилые дома в частном секторе, бани и хозяйственные постройки, электроопоры, мусорные контейнеры. Основные причины: аварийный режим работы электрических сетей (два случая), неосторожное обращение с огнем, неисправные печи или нарушения правил их эксплуатации», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». Кроме того, ведомство отметило, что один раз спасатели приняли участие в тушении пожара при ДТП.
Также спасатели напомнили гражданам, что для безопасности нужно придерживаться следующих правил: не перегружать электросети и заменить ветхую проводку, не топить неисправные печи, а также убедиться, что противопожарная разделка (отступ) от горючих конструкций составляет не менее 50 см, соблюдать осторожность при курении, установить дома пожарный извещатель и приобрети огнетушитель.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелась машина, стоящая на парковке. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали.
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За выходные в Кургане произошло пять пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, неисправной печи, а также аварийный режим энергосистемы. Об этом сообщило МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «За минувшие выходные в Зауралье сотрудники МЧС России ликвидировали пять пожаров. Объектами возгораний явились: жилые дома в частном секторе, бани и хозяйственные постройки, электроопоры, мусорные контейнеры. Основные причины: аварийный режим работы электрических сетей (два случая), неосторожное обращение с огнем, неисправные печи или нарушения правил их эксплуатации», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». Кроме того, ведомство отметило, что один раз спасатели приняли участие в тушении пожара при ДТП. Также спасатели напомнили гражданам, что для безопасности нужно придерживаться следующих правил: не перегружать электросети и заменить ветхую проводку, не топить неисправные печи, а также убедиться, что противопожарная разделка (отступ) от горючих конструкций составляет не менее 50 см, соблюдать осторожность при курении, установить дома пожарный извещатель и приобрети огнетушитель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелась машина, стоящая на парковке. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали.