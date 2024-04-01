На руднике «Пионер» прекращена операция по поиску 13 горняков

Операция по поиску 13 горняков прекращена на руднике «Пионер»

01 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Спасатели не смогли вытащить из-под земли 13 горняков в Амурской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU приводит главное об операции и ее итоги. Горняков завалило породой 18 марта На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Это случилось 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Они находились на глубине до 100-150 метров. За все время операции с ними так и не была установлена связь. Для спасения горняков был введен режим ЧС. Также началось бурение четырех скважин, позднее еще одной. Губернатор Амурской области Василий Орлов брал ситуацию под личный контроль. Спасательная операция длилась почти две недели Пробуренные скважины показали, что все места, где могли бы находится люди, затоплены водой, забиты глиной и льдом. Спасательная операция была завершена 1 апреля. Во время нее существовала угроза повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, отметили в администрации АО «Покровский рудник». Спасти горняков не удалось. В операции участвовало более 220 человек. «Многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков», — заявил первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» Алексей Афанасьев. Он отметил, что рабочие трудились круглые сутки, чтобы спасти товарищей. Что будет дальше В администрации рудника сообщили, что родственники погибших получат единовременные выплаты от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Социального фонда России. Также рудник поможет семьям получить медицинскую помощь, а детей — высшее образование при необходимости. Психологи МЧС России оказывают семьям погибших горняков психологическую помощь. Еще им направят материальную помощь от предприятия в размере их годового заработка. Кто виноват в гибели горняков Ранее был задержан управляющий директор Алексей Бирюков. Его подозревали в нарушении требований безопасности. 27 марта предъявили обвинение по 216 статье уголовного кодекса. Спустя время он был заключен под стражу до 19 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU приводит главное об операции и ее итоги. На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Это случилось 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Они находились на глубине до 100-150 метров. За все время операции с ними так и не была установлена связь. Для спасения горняков был введен режим ЧС. Также началось бурение четырех скважин, позднее еще одной. Губернатор Амурской области Василий Орлов брал ситуацию под личный контроль. Пробуренные скважины показали, что все места, где могли бы находится люди, затоплены водой, забиты глиной и льдом. Спасательная операция была завершена 1 апреля. Во время нее существовала угроза повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, отметили в администрации АО «Покровский рудник». Спасти горняков не удалось. В операции участвовало более 220 человек. В администрации рудника сообщили, что родственники погибших получат единовременные выплаты от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Социального фонда России. Также рудник поможет семьям получить медицинскую помощь, а детей — высшее образование при необходимости. Психологи МЧС России оказывают семьям погибших горняков психологическую помощь. Еще им направят материальную помощь от предприятия в размере их годового заработка. Ранее был задержан управляющий директор Алексей Бирюков. Его подозревали в нарушении требований безопасности. 27 марта предъявили обвинение по 216 статье уголовного кодекса. Спустя время он был заключен под стражу до 19 мая.