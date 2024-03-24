Тринадцать горняков почти неделю остаются под завалами на руднике «Пионер» в Приамурье

МЧС: за ночь из заваленной шахты в Приамурье вывезли 182 кубометра грунта

24 марта 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Горняки находятся под завалами почти неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под завалами горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье находятся 13 человек. Об этом рассказали в МЧС России, отметив, что за ночь вывезли 182 кубических метра грунта из завала. «Более 220 человек задействованы в операции по поиску и спасению 13 горняков, остающихся под завалами», — передает МЧС России в своем telegram-канале . Отмечается, что 24 марта будет завершено бурение первой скважины, осталось пробурить 37 метров. За ночь из завала вывезли 182 кубометра грунта. Горная порода обвалилась 18 марта. До сих ничего не известно о состоянии горняков — с ними пропала связь. Губернатор Амурской области Василий Орлов взял ЧП под личный контроль. 22 марта спасатели сообщили, что в ближайшее время смогут добраться на горняков, передает RT. По состоянию на 24 марта, к горнякам бурят четыре скважины. Первая почти завершена, осталось около 40 метров. Вторая — меньше сотни, сообщает МЧС. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье находятся 13 человек. Об этом рассказали в МЧС России, отметив, что за ночь вывезли 182 кубических метра грунта из завала. «Более 220 человек задействованы в операции по поиску и спасению 13 горняков, остающихся под завалами», — передает МЧС России в своем telegram-канале. Отмечается, что 24 марта будет завершено бурение первой скважины, осталось пробурить 37 метров. За ночь из завала вывезли 182 кубометра грунта. Горная порода обвалилась 18 марта. До сих ничего не известно о состоянии горняков — с ними пропала связь. Губернатор Амурской области Василий Орлов взял ЧП под личный контроль. 22 марта спасатели сообщили, что в ближайшее время смогут добраться на горняков, передает RT. По состоянию на 24 марта, к горнякам бурят четыре скважины. Первая почти завершена, осталось около 40 метров. Вторая — меньше сотни, сообщает МЧС. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.