В Амурской области задержаны сотрудники Ростехнадзора из-за ЧП на шахте

01 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

СК РФ задержали сотрудников Ростехнадзора, подозреваемых в халатности из-за ЧП на руднике «Пионер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Амурской области двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в халатности. 18 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» произошел обвал горных пород, где под завалами оказались 13 горняков. «Задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, подозреваемые в ходе плановых проверок деятельности рудника «Пионер» не выявили нарушения законодательства о промышленной безопасности. Кроме того, они не приостановили деятельность рудника, что позволило обслуживать опасный объект с грубыми нарушениями, заключили в сообщении. 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Суд в Благовещенске решил отправить под стражу до 19 мая управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье, сообщал телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в халатности. 18 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» произошел обвал горных пород, где под завалами оказались 13 горняков. «Задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, подозреваемые в ходе плановых проверок деятельности рудника «Пионер» не выявили нарушения законодательства о промышленной безопасности. Кроме того, они не приостановили деятельность рудника, что позволило обслуживать опасный объект с грубыми нарушениями, заключили в сообщении. 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Суд в Благовещенске решил отправить под стражу до 19 мая управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье, сообщал телеканал 360.