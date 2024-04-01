В Амурской области задержаны сотрудники Ростехнадзора из-за ЧП на шахте

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СК РФ задержали сотрудников Ростехнадзора, подозреваемых в халатности из-за ЧП на руднике «Пионер» Фото:

В Амурской области двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в халатности. 18 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» произошел обвал горных пород, где под завалами оказались 13 горняков.

«Задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, подозреваемые в ходе плановых проверок деятельности рудника «Пионер» не выявили нарушения законодательства о промышленной безопасности. Кроме того, они не приостановили деятельность рудника, что позволило обслуживать опасный объект с грубыми нарушениями, заключили в сообщении.

18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Суд в Благовещенске решил отправить под стражу до 19 мая управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье, сообщал телеканал 360.

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В Амурской области двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в халатности. 18 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» произошел обвал горных пород, где под завалами оказались 13 горняков. «Задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, подозреваемые в ходе плановых проверок деятельности рудника «Пионер» не выявили нарушения законодательства о промышленной безопасности. Кроме того, они не приостановили деятельность рудника, что позволило обслуживать опасный объект с грубыми нарушениями, заключили в сообщении. 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Суд в Благовещенске решил отправить под стражу до 19 мая управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье, сообщал телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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