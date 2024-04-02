Свердловского главврача, попавшего под следствие, отстранили от должности

Гарика Хачатряна сняли с должности через суд (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) главу Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) Гарика Хачатряна сняли с должности после того, как он стал фигурантом уголовного дела. Информацию URA.RU подтвердили в Новоуральском городском суде.

По данным источника URA.RU, следователи сначала якобы обратились к вышестоящему руководству Хачатряна с просьбой отстранить его от работы. Те отказались. Тогда силовики пошли в суд. «Процесс состоялся 30 марта, ходатайство было удовлетворено», — пояснили в горсуде.

Хачатрян находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). Ранее другие источники агентства говорили, что главврачу могут вменять злоупотребление должностными полномочиями или мошенничество.

В СУ СК по Свердловской области не стали комментировать дело. Сам Хачатрян тоже отказался отвечать на вопросы URA.RU.

Обыски в ЦМСЧ-31 прошли вечером 28 марта. Позже выяснилось, что силовики производили выемку документов из бухгалтерии. По одним данным, Хачатряна в этот момент якобы не было в Новоуральске. Однако на следующий день он был на работе — информацию подтверждали в пресс-службе учреждения и мэр Вячеслав Тюменцев.

В августе 2021 года Хачатрян был условно осужден на два года. Егорьевский городской суд Московской области признал его виновным в присвоении ноутбука и моноблока Apple, которые Егорьевской ЦРБ, где тогда работал мужчина, предоставили спонсоры. Осенью прошлого года Хачатрян возглавил санчасть в Новоуральске.