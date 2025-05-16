Свердловский бизнесмен-священник заявил о новой атаке от похоронной мафии

В Нижнем Тагиле ритуальное бюро «Успение» проверяет прокуратура и ФАС

17 мая 2025 в 19:17 Размер текста - 17 +

Александр Егорычев не в первый раз сталкивается с давлением Фото: соцсети Александра Егорычева Коммерсант-священнослужитель из Нижнего Тагила (Свердловская область) Александр Егорычев заявил о новом давлении со стороны недоброжелателей на фоне разгоревшейся войны городских похоронных бюро. Его ритуальное агентство «Успение» подвергается проверкам из-за обращений конкурентов, рассказал сам Егорычев URA.RU. «Мы столкнулись с массовыми проверками со стороны налоговой, прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, которым приходят жалобы от различных лиц, даже порой несуществующих. Последнее обвинение в наш адрес было в том, что мы проводим бесплатные похороны на якобы ранее сокрытые доходы. Это не соответствует истине. Моя цель — разработать правдивую, возможную к воспроизведению модель, которую возможно будет применить на других территориях», — заявил Александр. О вспыхнувшей в Нижнем Тагиле войне между похоронщиками стало известно после задержания бывшего полицейского Романа Свинохова — сына экс-замначальника городской полиции Оксаны Свиноховой. Его обвиняют в незаконной передаче данных об умерших сотрудникам ритуальных бюро (всего в деле 40 таких эпизодов). По версии следствия, на этом Свинохов успел заработать 136 тысяч рублей. Его дело направлено в суд. Источник URA.RU говорил, что задержание Свинохова — как раз результат вражды между похоронщиками. Возможными участниками конфликта называют «Успение», «Вечную память» (в обеих фирмах опровергли это) и неких москвичей, недавно зашедших в Нижний Тагил. На фоне конфликта Егорычев записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. И заявил, что некоторые местные конторы наживаются на людском горе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коммерсант-священнослужитель из Нижнего Тагила (Свердловская область) Александр Егорычев заявил о новом давлении со стороны недоброжелателей на фоне разгоревшейся войны городских похоронных бюро. Его ритуальное агентство «Успение» подвергается проверкам из-за обращений конкурентов, рассказал сам Егорычев URA.RU. «Мы столкнулись с массовыми проверками со стороны налоговой, прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, которым приходят жалобы от различных лиц, даже порой несуществующих. Последнее обвинение в наш адрес было в том, что мы проводим бесплатные похороны на якобы ранее сокрытые доходы. Это не соответствует истине. Моя цель — разработать правдивую, возможную к воспроизведению модель, которую возможно будет применить на других территориях», — заявил Александр. О вспыхнувшей в Нижнем Тагиле войне между похоронщиками стало известно после задержания бывшего полицейского Романа Свинохова — сына экс-замначальника городской полиции Оксаны Свиноховой. Его обвиняют в незаконной передаче данных об умерших сотрудникам ритуальных бюро (всего в деле 40 таких эпизодов). По версии следствия, на этом Свинохов успел заработать 136 тысяч рублей. Его дело направлено в суд. Источник URA.RU говорил, что задержание Свинохова — как раз результат вражды между похоронщиками. Возможными участниками конфликта называют «Успение», «Вечную память» (в обеих фирмах опровергли это) и неких москвичей, недавно зашедших в Нижний Тагил. На фоне конфликта Егорычев записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. И заявил, что некоторые местные конторы наживаются на людском горе.