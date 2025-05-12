Киты, соревнование по свисту и оранжереи: ради чего стоит идти на «Ночь музеев» в Екатеринбурге

В «Ночь музеев» в Ботаническом саду Екатеринбурга устроят экскурсии

12 мая 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Посетителей Ботанического сада ждут на экскурсии среди пальм и гигантских кактусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 17 мая вновь пройдет «Ночь музеев»: горожане смогут опробовать авиационные тренажеры, полюбоваться на белых полярных китов, подняться ночью в горы, поучаствовать в соревновании по свисту и многое другое. Самые интересные бесплатные и платные мероприятия предстоящей акции — в афише URA.RU. Бесплатные Музей ETS Classic cars (0+) Площадка распахнет двери тайного гаража. Посетители увидят уникальные автомобили и раритеты, которых нет в других коллекциях. Также в программе — танцевальное выступление, посвященное Году защитника Отечества в России. Всех желающих ждут с 17:00 до 02:00. «Флюс горнолыжный» (0+) Гостям предлагают познакомиться с историей создания первого горнолыжного комплекса на Урале, о советских альпинистах и многом другом. Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Пешую прогулку с фонариками по склонам с ночными видами на Волчихинское водохранилище устроят в 22:00, следом — дискотека в горнолыжно-карнавальном стиле. Мероприятия пройдут на горе Флюс в Первоуральском городском округе с 13:00 до 00:00. Галерея Екатеринбургской академии современного искусства (12+) В учебном центре проведут экскурсии с посещением специализированных аудиторий и авиационных тренажеров. Прогулки по галерее пройдут в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, нужна предварительная запись по телефону: +7 (343) 252-66-83. С собой нужно взять документ, подтверждающий личность. Дом прощания «Вознесение» (16+) Гостям предлагают отправиться в трехчасовую экскурсию. В первом блоке ждут посещение единственного в России Георгиевского зала прощания, просмотр фильма о героях локальных войн, презентация книги «Проводник» Екатерины Наговицыной, разучивание песен. Во втором блоке — мастер-класс по созданию картины с ангелами или завязанными глазами, а также будет экскурсия по выставке. В третьем — костюмированный фотопроект, выставка «Символизм головных уборов», музыкальный вечер и фуршет. Акция пройдет с 18:00 до 21:00, есть платные мастер-классы. Вознесенское Архиерейское подворье (16+) В программе — обзорная экскурсия по храму, выставка «Священномученик Петр Дьяконов», концерт с военными песнями, лекция «Патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны», знакомство с плетением маскировочных сетей. Площадка будет открыта с 19:00 до 02:00. Платные Океанариум (0+) На месте посетители найдут экспозиции «Подводный мир» и «Водные рептилии», каждый час будут проходить шоу русалок, показательные кормления, а в амфитеатре можно застать белых полярных китов вне шоу. В «Ночь музеев» океанариум работает с 18:00 до 02:00, вход для взрослых — 1500 рублей, для детей — 1300 рублей. Музей быта и поп-культуры «Назад в 90-е» (0+) Музей открывает свои двери впервые. Гостей ждут фотозоны, создание образа из коллекции одежды и аксессуаров музея, просмотр фильмов 90-х в видеосалоне, музыкальная программа. Стоимость — 300 рублей (дети, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны — 200 рублей), время работы — с 18:00 до 02:00. «Парк Сказов» (0+) Екатеринбуржцев приглашают и в Арамиль. В тематическом парке будет работать пять площадок, на которых представят богатырские легенды. Просмотр мультфильмов, живая музыка от ансамбля «Жемчуга», богатырские состязания, мастер-класс по боевым искусствам, конкурс костюмов и соревнование по свисту. Площадка будет работать с 19:00 до 00:00, билет обойдется в 1200 рублей. Ботанический сад (3+) Посетителей ждут экскурсия по оранжереям, в которых можно увидеть лианы, пальмы, гигантские кактусы и другие диковинные для Урала растения. Пройдет прогулка по Старому парку, где находятся первоцветы и поют птицы. Сборы будут проходить каждые 15 минут с 15:00 до 22:55. Предусмотрены лекции «Растения в военной истории разных стран», «Ботаническое наследие Великой Отечественной войны», «И на деревьях растут грибы», «Травяная лавка лекарственных растений-спасателей». В программе есть мастер-классы по ивоплетению и созданию свечей, выставка цветов в технике холодного фарфора. Площадка работает с 15:00 до 22:00, вход для детей до 17:00 бесплатный, после — 400 рублей, для взрослых — 800 рублей. Музей «Об этом» (18+) В «Ночь музеев» каждые полчаса будут устраивать шоу-экскурсию, где гости познакомятся с изобретениями, которые изменили историю отношений и личной жизни. Кроме того, на выставке можно узнать, как менялась интимная жизнь человечества от древности до наших дней. Площадка встречает посетителей с 18:00 до 02:00, вход — 400 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 17 мая вновь пройдет «Ночь музеев»: горожане смогут опробовать авиационные тренажеры, полюбоваться на белых полярных китов, подняться ночью в горы, поучаствовать в соревновании по свисту и многое другое. Самые интересные бесплатные и платные мероприятия предстоящей акции — в афише URA.RU. Музей ETS Classic cars (0+) Площадка распахнет двери тайного гаража. Посетители увидят уникальные автомобили и раритеты, которых нет в других коллекциях. Также в программе — танцевальное выступление, посвященное Году защитника Отечества в России. Всех желающих ждут с 17:00 до 02:00. «Флюс горнолыжный» (0+) Гостям предлагают познакомиться с историей создания первого горнолыжного комплекса на Урале, о советских альпинистах и многом другом. Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Пешую прогулку с фонариками по склонам с ночными видами на Волчихинское водохранилище устроят в 22:00, следом — дискотека в горнолыжно-карнавальном стиле. Мероприятия пройдут на горе Флюс в Первоуральском городском округе с 13:00 до 00:00. Галерея Екатеринбургской академии современного искусства (12+) В учебном центре проведут экскурсии с посещением специализированных аудиторий и авиационных тренажеров. Прогулки по галерее пройдут в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, нужна предварительная запись по телефону: +7 (343) 252-66-83. С собой нужно взять документ, подтверждающий личность. Дом прощания «Вознесение» (16+) Гостям предлагают отправиться в трехчасовую экскурсию. В первом блоке ждут посещение единственного в России Георгиевского зала прощания, просмотр фильма о героях локальных войн, презентация книги «Проводник» Екатерины Наговицыной, разучивание песен. Во втором блоке — мастер-класс по созданию картины с ангелами или завязанными глазами, а также будет экскурсия по выставке. В третьем — костюмированный фотопроект, выставка «Символизм головных уборов», музыкальный вечер и фуршет. Акция пройдет с 18:00 до 21:00, есть платные мастер-классы. Вознесенское Архиерейское подворье (16+) В программе — обзорная экскурсия по храму, выставка «Священномученик Петр Дьяконов», концерт с военными песнями, лекция «Патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны», знакомство с плетением маскировочных сетей. Площадка будет открыта с 19:00 до 02:00. Океанариум (0+) На месте посетители найдут экспозиции «Подводный мир» и «Водные рептилии», каждый час будут проходить шоу русалок, показательные кормления, а в амфитеатре можно застать белых полярных китов вне шоу. В «Ночь музеев» океанариум работает с 18:00 до 02:00, вход для взрослых — 1500 рублей, для детей — 1300 рублей. Музей быта и поп-культуры «Назад в 90-е» (0+) Музей открывает свои двери впервые. Гостей ждут фотозоны, создание образа из коллекции одежды и аксессуаров музея, просмотр фильмов 90-х в видеосалоне, музыкальная программа. Стоимость — 300 рублей (дети, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны — 200 рублей), время работы — с 18:00 до 02:00. «Парк Сказов» (0+) Екатеринбуржцев приглашают и в Арамиль. В тематическом парке будет работать пять площадок, на которых представят богатырские легенды. Просмотр мультфильмов, живая музыка от ансамбля «Жемчуга», богатырские состязания, мастер-класс по боевым искусствам, конкурс костюмов и соревнование по свисту. Площадка будет работать с 19:00 до 00:00, билет обойдется в 1200 рублей. Ботанический сад (3+) Посетителей ждут экскурсия по оранжереям, в которых можно увидеть лианы, пальмы, гигантские кактусы и другие диковинные для Урала растения. Пройдет прогулка по Старому парку, где находятся первоцветы и поют птицы. Сборы будут проходить каждые 15 минут с 15:00 до 22:55. Предусмотрены лекции «Растения в военной истории разных стран», «Ботаническое наследие Великой Отечественной войны», «И на деревьях растут грибы», «Травяная лавка лекарственных растений-спасателей». В программе есть мастер-классы по ивоплетению и созданию свечей, выставка цветов в технике холодного фарфора. Площадка работает с 15:00 до 22:00, вход для детей до 17:00 бесплатный, после — 400 рублей, для взрослых — 800 рублей. Музей «Об этом» (18+) В «Ночь музеев» каждые полчаса будут устраивать шоу-экскурсию, где гости познакомятся с изобретениями, которые изменили историю отношений и личной жизни. Кроме того, на выставке можно узнать, как менялась интимная жизнь человечества от древности до наших дней. Площадка встречает посетителей с 18:00 до 02:00, вход — 400 рублей.