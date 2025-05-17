Пропавший в Екатеринбурге пенсионер Юрий Степанов (73 года) может находиться в садах, рассказали URA.RU поисковики. А родные просят прочитавших это перепостить в чаты СНТ.
«Юрий Николаевич может не производить впечатления человека, который потерялся и в беде. Адекватно общается, может просить зарядник, чтобы зарядить телефон и позвонить жене», — рассказал агентству участник поисков. Если вы увидели мужчину, остановите его позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет).
Накануне URA.RU сообщало, что пенсионер попал на камеры видеонаблюдения. Он, как предполагалось, бродит по оси: Солнечный-Совхозный-УНЦ-Академический.
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