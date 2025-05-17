17 мая 2025

Загадочно пропавшего в Екатеринбурге пенсионера видели в садах. Фото

Пожилого екатеринбуржца не могут найти пятый день
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение знаков отличия почетным гражданам Екатеринбурга. Екатеринбург , пенсионер, старость, дедушка, ветеран, старик, руки старика
73-летний мужчина пропал 14 мая Фото:

Пропавший в Екатеринбурге пенсионер Юрий Степанов (73 года) может находиться в садах, рассказали URA.RU поисковики. А родные просят прочитавших это перепостить в чаты СНТ.

«Юрий Николаевич может не производить впечатления человека, который потерялся и в беде. Адекватно общается, может просить зарядник, чтобы зарядить телефон и позвонить жене», — рассказал агентству участник поисков. Если вы увидели мужчину, остановите его позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет).

Накануне URA.RU сообщало, что пенсионер попал на камеры видеонаблюдения. Он, как предполагалось, бродит по оси: Солнечный-Совхозный-УНЦ-Академический.

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Пропавший в Екатеринбурге пенсионер Юрий Степанов (73 года) может находиться в садах, рассказали URA.RU поисковики. А родные просят прочитавших это перепостить в чаты СНТ. «Юрий Николаевич может не производить впечатления человека, который потерялся и в беде. Адекватно общается, может просить зарядник, чтобы зарядить телефон и позвонить жене», — рассказал агентству участник поисков. Если вы увидели мужчину, остановите его позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет). Накануне URA.RU сообщало, что пенсионер попал на камеры видеонаблюдения. Он, как предполагалось, бродит по оси: Солнечный-Совхозный-УНЦ-Академический.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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