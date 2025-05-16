В Екатеринбурге прошла первая репетиция Дня города — с толпами и досмотрами. Фото, видео

В Екатеринбурге проходит акция «Ночь музеев»

17 мая 2025 в 23:03 Размер текста - 17 +

«Ночь музеев» завершится в два часа ночи 18 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Ажиотаж вокруг «Ночи музеев» в Екатеринбурге оказался такой, что эта акция может претендовать на статус первой репетиции Дня города, намеченного на август. Как тысячи горожан стоят в длиннющих очередях и проходят через досмотры — в фоторепортаже URA.RU. Столпотворения были замечены уже в районе 15:30 в Музее камнерезного искусства, постепенно наполнялся людьми Музей Бориса Ельцина, куда не пускали с водой и подозрительными предметами в сумках (стояли рамки-металлоискатели). Вечером — то есть после 18:00 — особой популярностью пользовались креативный кластер «Л52», Музей «Об этом», Музей истории Екатеринбурга, «Эрмитаж-Урал», было многолюдно и в Свердловском краеведческом, Музее истории Урала. Музеи будут работать до двух часов ночи 18 мая. Точное количество участников «Ночи музеев» станет известно позднее. В прошлом году организаторы отчитывались о 70 тысячах человек. Официально «Ночь музеев» запустили в Доме Поклевских-Козелл, где директор областного краеведческого музея Александр Емельянов встретил посетителей в солдатской форме. Церемонию также посетили замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова, свердловский министр культуры Светлана Учайкина, ее заместитель Роман Дорохин, начальник департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, спикер гордумы Анна Гурарий и ее муж — помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ажиотаж вокруг «Ночи музеев» в Екатеринбурге оказался такой, что эта акция может претендовать на статус первой репетиции Дня города, намеченного на август. Как тысячи горожан стоят в длиннющих очередях и проходят через досмотры — в фоторепортаже URA.RU. Столпотворения были замечены уже в районе 15:30 в Музее камнерезного искусства, постепенно наполнялся людьми Музей Бориса Ельцина, куда не пускали с водой и подозрительными предметами в сумках (стояли рамки-металлоискатели). Вечером — то есть после 18:00 — особой популярностью пользовались креативный кластер «Л52», Музей «Об этом», Музей истории Екатеринбурга, «Эрмитаж-Урал», было многолюдно и в Свердловском краеведческом, Музее истории Урала. Музеи будут работать до двух часов ночи 18 мая. Точное количество участников «Ночи музеев» станет известно позднее. В прошлом году организаторы отчитывались о 70 тысячах человек. Официально «Ночь музеев» запустили в Доме Поклевских-Козелл, где директор областного краеведческого музея Александр Емельянов встретил посетителей в солдатской форме. Церемонию также посетили замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова, свердловский министр культуры Светлана Учайкина, ее заместитель Роман Дорохин, начальник департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, спикер гордумы Анна Гурарий и ее муж — помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий.