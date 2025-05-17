17 мая 2025

Екатеринбуржцам спустя два месяца вернули парк во Втузгородке. Фото

После просушки в Екатеринбурге открылся Дендропарк на улице Первомайской
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк закрыли 27 марта (архивное фото)
Парк закрыли 27 марта (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге после длительной просушки вновь открыт для посетителей Дендропарк на улице Первомайской. Об этом сообщили представители администрации парка в своем telegram-канале.

«После просушки открываем для посетителей Дендропарк на Первомайской! Ремонт продолжается! Поэтому будьте осторожны, в парке возможно движение спецтехники», — говорится в сообщении.

Дендропарк закрылся еще 27 марта. Причиной стало обилие воды после таяния снега. По словам представителей парка, любое воздействие со стороны человека может повредить корни деревьев и дорожки. 

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В Екатеринбурге после длительной просушки вновь открыт для посетителей Дендропарк на улице Первомайской. Об этом сообщили представители администрации парка в своем telegram-канале. «После просушки открываем для посетителей Дендропарк на Первомайской! Ремонт продолжается! Поэтому будьте осторожны, в парке возможно движение спецтехники», — говорится в сообщении. Дендропарк закрылся еще 27 марта. Причиной стало обилие воды после таяния снега. По словам представителей парка, любое воздействие со стороны человека может повредить корни деревьев и дорожки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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