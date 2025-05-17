В Екатеринбурге после длительной просушки вновь открыт для посетителей Дендропарк на улице Первомайской. Об этом сообщили представители администрации парка в своем telegram-канале.
«После просушки открываем для посетителей Дендропарк на Первомайской! Ремонт продолжается! Поэтому будьте осторожны, в парке возможно движение спецтехники», — говорится в сообщении.
Дендропарк закрылся еще 27 марта. Причиной стало обилие воды после таяния снега. По словам представителей парка, любое воздействие со стороны человека может повредить корни деревьев и дорожки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!