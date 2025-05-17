17 мая 2025
16 мая 2025

Подросток на болотоходе сбил свердловчанина, тот в реанимации

Подросток из Березовского на болотоходе сбил 58-летнего мужчину на квадроцикле
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 17 мая около 17:00
Авария произошла 17 мая около 17:00 Фото:

В Березовском (Свердловская область) 14-летний подросток без прав устроил серьезное ДТП на снегоболотоходе. Он превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с квадроциклом, за рулем которого находился 58-летний местный житель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ.

«В результате ДТП водитель квадроцикла в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Березовской ЦГБ. Подросток на месте осмотрен врачами, отпущен домой», — сообщили в ведомстве. Школьник в момент аварии находился в шлеме, а управлять снегоболотоходом ему разрешил отец. Родитель специально привез технику из Березовского в поселок Старопышминск, чтобы сын мог покататься в лесу.

На отца составлен административный протокол  — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Мужчине выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. В настоящий момент идет разбирательство по данному делу.

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В Березовском (Свердловская область) 14-летний подросток без прав устроил серьезное ДТП на снегоболотоходе. Он превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с квадроциклом, за рулем которого находился 58-летний местный житель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ. «В результате ДТП водитель квадроцикла в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Березовской ЦГБ. Подросток на месте осмотрен врачами, отпущен домой», — сообщили в ведомстве. Школьник в момент аварии находился в шлеме, а управлять снегоболотоходом ему разрешил отец. Родитель специально привез технику из Березовского в поселок Старопышминск, чтобы сын мог покататься в лесу. На отца составлен административный протокол  — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Мужчине выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. В настоящий момент идет разбирательство по данному делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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