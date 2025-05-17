Паслер отправил пожарных-десантников на помощь губернатору Забайкалья

Врио свердловского губернатора Денис Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края, где бушуют лесные пожары, Александра Осипова. И отправил на помощь сибирякам пожарных-десантников Уральской авиабазы. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале.
«Свердловская область не понаслышке знает, какое это горе — лесные пожары. Сегодня с бедой столкнулось Забайкалье, и мы не могли остаться в стороне. Принял решение помочь сибирякам в тушении огня: в ближайшее время к опасной и важной работе приступят 50 пожарных-десантников Уральской авиабазы», — написал Паслер. Утром пожарные прибыли в Читу.
В Свердловской области масштабные лесные пожары бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный.
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