17 мая 2025
16 мая 2025

Паслер отправил пожарных-десантников на помощь губернатору Забайкалья

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Забайкалье отправили 50 огнеборцев с Урала
Всего в Забайкалье отправили 50 огнеборцев с Урала Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края, где бушуют лесные пожары, Александра Осипова. И отправил на помощь сибирякам пожарных-десантников Уральской авиабазы. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале.

«Свердловская область не понаслышке знает, какое это горе — лесные пожары. Сегодня с бедой столкнулось Забайкалье, и мы не могли остаться в стороне. Принял решение помочь сибирякам в тушении огня: в ближайшее время к опасной и важной работе приступят 50 пожарных-десантников Уральской авиабазы», — написал Паслер. Утром пожарные прибыли в Читу.

В Свердловской области масштабные лесные пожары бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края, где бушуют лесные пожары, Александра Осипова. И отправил на помощь сибирякам пожарных-десантников Уральской авиабазы. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «Свердловская область не понаслышке знает, какое это горе — лесные пожары. Сегодня с бедой столкнулось Забайкалье, и мы не могли остаться в стороне. Принял решение помочь сибирякам в тушении огня: в ближайшее время к опасной и важной работе приступят 50 пожарных-десантников Уральской авиабазы», — написал Паслер. Утром пожарные прибыли в Читу. В Свердловской области масштабные лесные пожары бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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