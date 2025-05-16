16 мая 2025

«Спал на остановке»: в Екатеринбурге четвертый день ищут загадочно пропавшего пенсионера. Фото

Потерявшийся в Екатеринбурге 73-летний мужчина попал на камеру видеонаблюдения
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел в магазин и не вернулся Фото:

Пропавший в Екатеринбурге пенсионер Юрий Степанов (73 года), которого родные не могут найти уже четвертый день, скорее всего, жив. Он попал на одну из камер видеонаблюдения, рассказали URA.RU поисковики.

«Юрий Николаевич, по данным на вчера, жив, ходит по оси: Солнечный-Совхозный-УНЦ-Академический. Спал на остановке, подходит к людям, спрашивает дорогу к речке или где конечная автобуса», — поделился собеседник агентства. Увидевших мужчину просят остановить его и позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы редкие седые, глаза карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет).

Юрий Степанов пропал 14 мая
Юрий Степанов пропал 14 мая
Увидевших Юрия Николаевича просят остановить его
Увидевших Юрия Николаевича просят остановить его

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Пропавший в Екатеринбурге пенсионер Юрий Степанов (73 года), которого родные не могут найти уже четвертый день, скорее всего, жив. Он попал на одну из камер видеонаблюдения, рассказали URA.RU поисковики. «Юрий Николаевич, по данным на вчера, жив, ходит по оси: Солнечный-Совхозный-УНЦ-Академический. Спал на остановке, подходит к людям, спрашивает дорогу к речке или где конечная автобуса», — поделился собеседник агентства. Увидевших мужчину просят остановить его и позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы редкие седые, глаза карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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