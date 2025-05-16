«Ночь музеев» стартовала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге официально стартовала «Ночь музеев». Всероссийская акция началась со Свердловского краеведческого музея, передает корреспондент URA.RU. В этом году Ночь музеев посвящена теме «Герои», приуроченной к Году защитника Отечества.
«Для музеев этот день — своеобразный Новый год. Повод не только „Ночь музеев“, но еще и год защитника Отечества, год юбилея победы в Великой Отечественной войне. Сегодня целая серия мероприятий будет посвящена тому великому поколению, которое 80 лет назад победило в самой страшной кровавой войне», — заявил директор краеведческого музея Александр Емельянов. В честь масштабного события он встретил гостей в тематическом костюме.
На открытии мероприятия также присутствовали свердловские випы: министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр культуры области Светлана Учайкина, ее заместитель Роман Дорохин, начальник департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, спикер гордумы Анна Гурарий и помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий. Всего к участию в акции на Среднем Урале заявилось 187 площадок в 63 муниципалитетах региона.
В Екатеринбурге «Ночь музеев» охватит 101 площадку. Горожан ждут выставки, мастер-классы, концерты и многое другое. Подробнее о бесплатных и платных локациях — в афише URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!