16 мая 2025

«Ночь музеев» стартовала в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге участие в акции примет 101 площадка
В Екатеринбурге участие в акции примет 101 площадка Фото:

В Екатеринбурге официально стартовала «Ночь музеев». Всероссийская акция началась со Свердловского краеведческого музея, передает корреспондент URA.RU. В этом году Ночь музеев посвящена теме «Герои», приуроченной к Году защитника Отечества.

«Для музеев этот день — своеобразный Новый год. Повод не только „Ночь музеев“, но еще и год защитника Отечества, год юбилея победы в Великой Отечественной войне. Сегодня целая серия мероприятий будет посвящена тому великому поколению, которое 80 лет назад победило в самой страшной кровавой войне», — заявил директор краеведческого музея Александр Емельянов. В честь масштабного события он встретил гостей в тематическом костюме.

На открытии мероприятия также присутствовали свердловские випы: министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр культуры области Светлана Учайкина, ее заместитель Роман Дорохин, начальник департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, спикер гордумы Анна Гурарий и помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий. Всего к участию в акции на Среднем Урале заявилось 187 площадок в 63 муниципалитетах региона.

В Екатеринбурге «Ночь музеев» охватит 101 площадку. Горожан ждут выставки, мастер-классы, концерты и многое другое. Подробнее о бесплатных и платных локациях — в афише URA.RU.

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В Екатеринбурге официально стартовала «Ночь музеев». Всероссийская акция началась со Свердловского краеведческого музея, передает корреспондент URA.RU. В этом году Ночь музеев посвящена теме «Герои», приуроченной к Году защитника Отечества. «Для музеев этот день — своеобразный Новый год. Повод не только „Ночь музеев“, но еще и год защитника Отечества, год юбилея победы в Великой Отечественной войне. Сегодня целая серия мероприятий будет посвящена тому великому поколению, которое 80 лет назад победило в самой страшной кровавой войне», — заявил директор краеведческого музея Александр Емельянов. В честь масштабного события он встретил гостей в тематическом костюме. На открытии мероприятия также присутствовали свердловские випы: министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр культуры области Светлана Учайкина, ее заместитель Роман Дорохин, начальник департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, спикер гордумы Анна Гурарий и помощник полпреда президента в УрФО Евгений Гурарий. Всего к участию в акции на Среднем Урале заявилось 187 площадок в 63 муниципалитетах региона. В Екатеринбурге «Ночь музеев» охватит 101 площадку. Горожан ждут выставки, мастер-классы, концерты и многое другое. Подробнее о бесплатных и платных локациях — в афише URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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