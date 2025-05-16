Заморозки придут в Свердловскую область

Жителей Свердловской области ждет переменчивая погода с резкими заморозками. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«17 мая ожидается переменная облачность, местами на севере и в горах небольшой дождь. Температура ночью +4,+9, местами заморозки до -1 градуса, днем от +13 до +18», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. В Екатеринбурге осадков не ожидается, температура ночью +8, днем +16 градусов.
В регионе 18 мая осадков будет меньше, только в горах пройдут небольшие дожди. Ночью местами вновь будут заморозки до -2 градусов, в основном от +3 до +8. Днем ожидаются 13-18 градусов тепла. По Екатеринбургу также без осадков, ночью +7, днем +18 градусов.
Кратковременные дожди пройдут по области и Екатеринбургу днем 19 мая. На севере температура ночью опустится до нуля, в остальных частях Свердловской области от +4 до +9 градусов. Днем температура будет от +11 до +16 градусов. В Екатеринбурге ночью без осадков и +8 градусов, днем до +18.
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