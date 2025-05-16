16 мая 2025

Заморозки придут в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области и Екатеринбурге стоит ждать дождей 19 мая
В Свердловской области и Екатеринбурге стоит ждать дождей 19 мая Фото:

Жителей Свердловской области ждет переменчивая погода с резкими заморозками. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«17 мая ожидается переменная облачность, местами на севере и в горах небольшой дождь. Температура ночью +4,+9, местами заморозки до -1 градуса, днем от +13 до +18», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. В Екатеринбурге осадков не ожидается, температура ночью +8, днем +16 градусов.

В регионе 18 мая осадков будет меньше, только в горах пройдут небольшие дожди. Ночью местами вновь будут заморозки до -2 градусов, в основном от +3 до +8. Днем ожидаются 13-18 градусов тепла. По Екатеринбургу также без осадков, ночью +7, днем +18 градусов.

Кратковременные дожди пройдут по области и Екатеринбургу днем 19 мая. На севере температура ночью опустится до нуля, в остальных частях Свердловской области от +4 до +9 градусов. Днем температура будет от +11 до +16 градусов. В Екатеринбурге ночью без осадков и +8 градусов, днем до +18. 

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Жителей Свердловской области ждет переменчивая погода с резкими заморозками. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «17 мая ожидается переменная облачность, местами на севере и в горах небольшой дождь. Температура ночью +4,+9, местами заморозки до -1 градуса, днем от +13 до +18», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. В Екатеринбурге осадков не ожидается, температура ночью +8, днем +16 градусов. В регионе 18 мая осадков будет меньше, только в горах пройдут небольшие дожди. Ночью местами вновь будут заморозки до -2 градусов, в основном от +3 до +8. Днем ожидаются 13-18 градусов тепла. По Екатеринбургу также без осадков, ночью +7, днем +18 градусов. Кратковременные дожди пройдут по области и Екатеринбургу днем 19 мая. На севере температура ночью опустится до нуля, в остальных частях Свердловской области от +4 до +9 градусов. Днем температура будет от +11 до +16 градусов. В Екатеринбурге ночью без осадков и +8 градусов, днем до +18. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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