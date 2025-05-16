Эксперты нашли лазейку, благодаря которой можно узнать причину смерти участников группы Дятлова. Для этого необходимо добиться реконструкции мест захоронения туристов. Об этом заявил член Фонда памяти группы Дятлова Олег Рыбаков на автобусной экскурсии по дятловским местам.
«Надо провести эксгумацию и выяснить причину. Но ее нельзя проводить по закону. Но там есть маленькая лазейка. Если могила реконструируется, можно извлечь останки и создать комиссию независимых экспертов. И она сможет выяснить причину [гибели]», — рассказал Рыбаков.
Однако получить средства на реконструкцию весьма проблематично. По словам Рыбакова, помочь в этом может получение гранта. Если за это взяться, можно это сделать. Но нужно финансирование и административные ресурсы.
Ранее ученый, лично знавший группу Дятлова, раскрыл, что сгубило туристов. По его мнению, причиной трагедии стало техногенное явление, связанное с азотно-кислотным воздействием.
Группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах в ночь на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала. Часть тел была найдена без одежды, на других были тяжелые травмы, что породило десятки конспирологических версий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!