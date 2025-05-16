16 мая 2025

В Свердловской области отец и сын напали на женщину из-за национальности

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины напали на женщину осенью 2024 года
Мужчины напали на женщину осенью 2024 года Фото:

Отец и сын из города Камышлова (Свердловская область) обвиняются в хулиганстве с насилием и угрозами по мотивам национальной ненависти. Они напали на женщину и угрожали ей, на них уже возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР по Свердловской области.

«Осенью 2024 года обвиняемые из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, пренебрежительно, демонстративно противопоставляя себя окружающим, по мотивам национальной ненависти напали на малознакомую им женщину, применили к ней насилие, угрожали убийством и высказали оскорбления, выражающие враждебность и ненависть по отношению к ней по национальному признаку», — рассказали в ведомстве. Ранее обвиняемые получили гражданство РФ, обстоятельства этого устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1981 года рождения и его сына 2004 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, группой лиц, по мотиву национальной ненависти и вражды), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.  На данный мужчины заключены под стражу. Также проверяется причастность обвиняемых к другим преступлениям.

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Отец и сын из города Камышлова (Свердловская область) обвиняются в хулиганстве с насилием и угрозами по мотивам национальной ненависти. Они напали на женщину и угрожали ей, на них уже возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР по Свердловской области. «Осенью 2024 года обвиняемые из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, пренебрежительно, демонстративно противопоставляя себя окружающим, по мотивам национальной ненависти напали на малознакомую им женщину, применили к ней насилие, угрожали убийством и высказали оскорбления, выражающие враждебность и ненависть по отношению к ней по национальному признаку», — рассказали в ведомстве. Ранее обвиняемые получили гражданство РФ, обстоятельства этого устанавливаются. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1981 года рождения и его сына 2004 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, группой лиц, по мотиву национальной ненависти и вражды), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.  На данный мужчины заключены под стражу. Также проверяется причастность обвиняемых к другим преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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