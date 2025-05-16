Труп в реке обнаружили в свердловском городе

Известно, что тело принадлежит мужчине
В Алапаевске (Свердловская область) на акватории реки Нейва было обнаружено тело. Об этом сообщили на сайте МЧС Свердловской области.
«На акватории реки Нейва в МО г. Алапаевск, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказали в министерстве. Личность погибшего устанавливается.
В начале мая в Свердловской области турист утонул, пытаясь переплыть реку по канатной переправе. Из воды молодого человека вытащили очевидцы, но спасти его не удалось.
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