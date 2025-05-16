16 мая 2025

Труп в реке обнаружили в свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Известно, что тело принадлежит мужчине
Известно, что тело принадлежит мужчине Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) на акватории реки Нейва было обнаружено тело. Об этом сообщили на сайте МЧС Свердловской области.

«На акватории реки Нейва в МО г. Алапаевск, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказали в министерстве. Личность погибшего устанавливается.

В начале мая в Свердловской области турист утонул, пытаясь переплыть реку по канатной переправе. Из воды молодого человека вытащили очевидцы, но спасти его не удалось.

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В Алапаевске (Свердловская область) на акватории реки Нейва было обнаружено тело. Об этом сообщили на сайте МЧС Свердловской области. «На акватории реки Нейва в МО г. Алапаевск, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказали в министерстве. Личность погибшего устанавливается. В начале мая в Свердловской области турист утонул, пытаясь переплыть реку по канатной переправе. Из воды молодого человека вытащили очевидцы, но спасти его не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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