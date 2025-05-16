Футбольный клуб из Екатеринбурга победил самую популярную команду Медиалиги

Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги выиграл популярную московскую команду 2DROTS, тем самым возглавив таблицу своей группы D в регулярном чемпионате. Матч Медиалиги прошел впервые в Екатеринбурге на стадионе академии ФК «Урала» на Уралмаше. Счет составил 2:1.
Первый гол забил Артем Юсупов под ником Zlatan из «СиндЕката» на третьей минуте матча. Уже на десятой минуте московская команда отыгралась — автором гола стал Курзенев Алексей с ником «Курзень». Больше за первый тайм команды не поразили ворота, только понабирали желтых карточек — три у «СиндЕката» и одна у 2DROTS.
В перерыве болельщиков развлек репер LOVV66. После выступления он также сфотографировался с фанатами и раздал автографы.
Во втором тайме еще один мяч забили только под самый конец основного времени. В ворота 2DROTS произошел автогол — во время углового от игрока из Москвы Вадима Логинова под ником «Лога» отскочил мяч на 45 минуте.
Это третья победа подряд для уральской команды. Для 2DROTS это уже второе поражение за сезон. Сейчас у «СиндЕкат» девять очков, у московского клуба шесть очков.
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