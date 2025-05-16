«Круг сужается»: как силовикам поймать убийцу женщины на ЖД-станции в Екатеринбурге. Фото

СК отсек нескольких подозреваемых в убийстве свердловчанки на ЖД-станции

17 мая 2025 в 20:09 Размер текста - 17 +

Убийство произошло на остановке утром 26 апреля Фото: читатель URA.RU новость из сюжета На жд-станции нашли труп екатеринбурженки Три недели силовики не могут задержать преступника, который 26 апреля жестоко расправился с 63-летней Тамарой Грибановой на ЖД-станции «Чапаевская» в Екатеринбурге. За это время правоохранители проверили нескольких подозреваемых, у них нашлось алиби. Ветераны МВД рассказали URA.RU, возможно ли раскрыть такое преступление — при минимуме зацепок, — и, если да, то как. «Первое, что, вероятно, сделали коллеги — изучили записи с камер видеонаблюдения. Затем должны были опросить свидетелей и очевидцев, если такие есть, опросить сотрудников станции, работавших в день трагедии», — сказал, как делал бы, бывший оперуполномоченный уголовного розыска из Нижнего Тагила (попросил не раскрывать его имя). Единственная публично известная деталь, дающая шанс установить возможного убийцу, — запись с камеры поезда, который проезжал мимо за мгновения до убийства. На кадрах видно, что рядом с Грибановой стоит, возможно, тот самый мужчина в черной куртке с капюшоном (его лица не видно). Другой опытный отставной полицейский добавил, что подозреваемый может проживать недалеко от места происшествия. «Его может что-то связывать с этой станцией. Возможно, он или знакомые проживают рядом. Там он оказался не случайно. Нужно понять мотив убийства. Спонтанное это было решение или нет. Возможно, он поругался с этой женщиной. Если у него в руках был нож, нужно понять, как он протащил его на станцию. Возможно, подозреваемый оставил след в близлежащем магазине, когда расплачивался за покупки. Думаю, все это отрабатывают сотрудники правоохранительных органов», — сказал ветеран МВД. Новость по теме Появилось видео с места убийства женщины на жд-станции в Екатеринбурге Полковник МВД в отставке, адвокат Игорь Упоров считает, что преступника задержат в течение полугода-года. Он отметил работу следователей, которые опрашивали его доверителя, считая подозреваемым. «[Правоохранительные] органы активно работают над этим делом и круг сужается. Я был в полиции вместе со своим подзащитным на допросе, дали исчерпывающие ответы на все вопросы, которые нам задал капитан полиции. Предоставили доказательства, подтверждающие его невиновность. У клиента взяли образец ДНК и провели другие оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела», — написал Упоров в telegram-канале. Семья Грибановой объявила награду (300 тысяч рублей) за достоверную информацию об убийце. Если вам известно, кто мог совершить преступление, или вы видели мужчину на видео, сообщите юристу Юлии Липинской (представляет интересы семьи). Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU. Тело Тамары Грибановой нашли прохожие Фото: предоставлено Юлией Липинской Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три недели силовики не могут задержать преступника, который 26 апреля жестоко расправился с 63-летней Тамарой Грибановой на ЖД-станции «Чапаевская» в Екатеринбурге. За это время правоохранители проверили нескольких подозреваемых, у них нашлось алиби. Ветераны МВД рассказали URA.RU, возможно ли раскрыть такое преступление — при минимуме зацепок, — и, если да, то как. «Первое, что, вероятно, сделали коллеги — изучили записи с камер видеонаблюдения. Затем должны были опросить свидетелей и очевидцев, если такие есть, опросить сотрудников станции, работавших в день трагедии», — сказал, как делал бы, бывший оперуполномоченный уголовного розыска из Нижнего Тагила (попросил не раскрывать его имя). Единственная публично известная деталь, дающая шанс установить возможного убийцу, — запись с камеры поезда, который проезжал мимо за мгновения до убийства. На кадрах видно, что рядом с Грибановой стоит, возможно, тот самый мужчина в черной куртке с капюшоном (его лица не видно). Другой опытный отставной полицейский добавил, что подозреваемый может проживать недалеко от места происшествия. «Его может что-то связывать с этой станцией. Возможно, он или знакомые проживают рядом. Там он оказался не случайно. Нужно понять мотив убийства. Спонтанное это было решение или нет. Возможно, он поругался с этой женщиной. Если у него в руках был нож, нужно понять, как он протащил его на станцию. Возможно, подозреваемый оставил след в близлежащем магазине, когда расплачивался за покупки. Думаю, все это отрабатывают сотрудники правоохранительных органов», — сказал ветеран МВД. Полковник МВД в отставке, адвокат Игорь Упоров считает, что преступника задержат в течение полугода-года. Он отметил работу следователей, которые опрашивали его доверителя, считая подозреваемым. «[Правоохранительные] органы активно работают над этим делом и круг сужается. Я был в полиции вместе со своим подзащитным на допросе, дали исчерпывающие ответы на все вопросы, которые нам задал капитан полиции. Предоставили доказательства, подтверждающие его невиновность. У клиента взяли образец ДНК и провели другие оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела», — написал Упоров в telegram-канале. Семья Грибановой объявила награду (300 тысяч рублей) за достоверную информацию об убийце. Если вам известно, кто мог совершить преступление, или вы видели мужчину на видео, сообщите юристу Юлии Липинской (представляет интересы семьи). Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU.