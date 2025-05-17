Сотни екатеринбуржцев принимают участие в традиционной «Майской прогулке». В этом году организаторы приготовили сразу несколько маршрутов, самый первый — «Классика» — открылся ранним утром, а последний — «Исетский променад» — стартовал в 11:00 часов.
Протяженность маршрута «Классика», который стартовал в 7:00 утра, 50 километров. В 8:00 горожане отправились по пути «В район Новокольцовский» протяженностью 33 километра, в 9:00 началась «Шарташская кругосветка». Старт прогулки по самому короткому маршруту — «Исетский променад» — был в 11:00 часов. Финишировать участники могут возле УрФУ до 21:00.
На контрольных пунктах в начале маршрутов участников обрабатывали от клещей. Некоторые участвуют в прогулке с питомцами, приходят целыми семьями, с колясками. Какая атмосфера царит на маршрутах, в фоторепортаже URA.RU.
«Майская прогулка» — это ежегодное массовое пешеходное мероприятие в Екатеринбурге, которое проводится каждое третье воскресенье мая с 1984 года. Цель прогулки — популяризация активного образа жизни и знакомство с природой и достопримечательностями Екатеринбурга. Участники выбирают маршрут по своим силам и интересам, самостоятельно определяют темп и тактику прохождения.
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