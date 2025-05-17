17 мая 2025
16 мая 2025

Толпы екатеринбуржцев вышли на самую большую прогулку в году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году «Майская прогулка» пройдет в 42-й раз
В этом году «Майская прогулка» пройдет в 42-й раз Фото:

Сотни екатеринбуржцев принимают участие в традиционной «Майской прогулке». В этом году организаторы приготовили сразу несколько маршрутов, самый первый — «Классика» — открылся ранним утром, а последний — «Исетский променад» — стартовал в 11:00 часов.

Протяженность маршрута «Классика», который стартовал в 7:00 утра, 50 километров. В 8:00 горожане отправились по пути «В район Новокольцовский» протяженностью 33 километра, в 9:00 началась «Шарташская кругосветка». Старт прогулки по самому короткому маршруту — «Исетский променад» — был в 11:00 часов. Финишировать участники могут возле УрФУ до 21:00.

На контрольных пунктах в начале маршрутов участников обрабатывали от клещей. Некоторые участвуют в прогулке с питомцами, приходят целыми семьями, с колясками. Какая атмосфера царит на маршрутах, в фоторепортаже URA.RU.

«Майская прогулка» — это ежегодное массовое пешеходное мероприятие в Екатеринбурге, которое проводится каждое третье воскресенье мая с 1984 года. Цель прогулки —   популяризация активного образа жизни и знакомство с природой и достопримечательностями Екатеринбурга. Участники выбирают маршрут по своим силам и интересам, самостоятельно определяют темп и тактику прохождения. 

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Сотни екатеринбуржцев принимают участие в традиционной «Майской прогулке». В этом году организаторы приготовили сразу несколько маршрутов, самый первый — «Классика» — открылся ранним утром, а последний — «Исетский променад» — стартовал в 11:00 часов. Протяженность маршрута «Классика», который стартовал в 7:00 утра, 50 километров. В 8:00 горожане отправились по пути «В район Новокольцовский» протяженностью 33 километра, в 9:00 началась «Шарташская кругосветка». Старт прогулки по самому короткому маршруту — «Исетский променад» — был в 11:00 часов. Финишировать участники могут возле УрФУ до 21:00. На контрольных пунктах в начале маршрутов участников обрабатывали от клещей. Некоторые участвуют в прогулке с питомцами, приходят целыми семьями, с колясками. Какая атмосфера царит на маршрутах, в фоторепортаже URA.RU. «Майская прогулка» — это ежегодное массовое пешеходное мероприятие в Екатеринбурге, которое проводится каждое третье воскресенье мая с 1984 года. Цель прогулки —   популяризация активного образа жизни и знакомство с природой и достопримечательностями Екатеринбурга. Участники выбирают маршрут по своим силам и интересам, самостоятельно определяют темп и тактику прохождения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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