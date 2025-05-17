В Свердловской области стартовали выборы, за которыми следит Кремль

В Ревде начали выбирать новую гордуму

18 мая 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Предварительные итоги голосования появятся к ночи Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ревде (Свердловская область) стартовал основной этап внеочередных выборов в думу. Участки для голосования открылись в 08:00 и проработают до 20 часов. Выборы назначили 19 марта. Через несколько недель после того, как депутаты, причем от «Единой России», инициировали самороспуск. Перед этим было несколько затяжных политических конфликтов. Промышленники, контролирующие муниципалитет через Среднеуральский медеплавильный завод, решили, что городу нужна более управляемая дума, где у ЕР не половина (10) мандатов, а квалифицированное большинство (две трети). Полномочия созыва истекали только в 2026 году, ждать было нельзя — ведь проводить кампанию, когда в это же время формируются новое заксобрание области и Госдума, в разы тяжелее. И крупный бизнес убедил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева согласовать проведение внеочередных выборов с администрацией президента РФ (там ситуацией, говорят, озабочены ввиду ее нетривиальности). «Куйвашев заверил кремлевских чиновников, что эта политическая операция пройдет успешно, дал личные гарантии», — раскрыл подоплеку этого решения источник URA.RU в руководстве свердловской «Единой России». По данным регионального избиркома, на 20 мест в думе (пять четырехмандатных округов) претендуют 78 кандидатов. Считается, что основную угрозу для власти представляет КПРФ, которой на старте приписывали сотрудничество с бизнесменом Александром Горбуновым, сбежавшим из России. Впрочем, подтверждения, что он или его старшие товарищи действительно участвуют в борьбе за власть в Ревде, нет. Как нет и подтверждений, что некоторых кандидатов от ЛДПР спонсируют бизнесмены-коммунальщики из Екатеринбурга. Ходили также слухи, что коммунистам якобы помогают политтехнологи Аксана Панова и Ринат Хазеев, консультировавшие Куйвашева и пытающиеся сохранить влияние на Среднем Урале через давление на нового губернатора — Дениса Паслера (сменил Куйвашева в конце марта). Собеседник URA.RU, который близок к резиденции главы региона и внимательно наблюдал за предвыборными разборками в Ревде, утверждает, что следы творческого дуэта им обнаружены не были. Еще один источник агентства — в правительстве — знает, что Паслер «очень внимательно» наблюдает за формированием ревдинской думы — хотя бы потому, что это первое более-менее значимое электоральное событие с момента его возвращения в область. «Но все понимают, что это зона ответственности прежде всего [политического вице-губернатора Олега] Чемезова», — объяснил он. С 10 мая шло досрочное голосование, явка, по неофициальной информации, составила до 15%. То есть основная часть бюджетников уже заполнила бюллетени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) стартовал основной этап внеочередных выборов в думу. Участки для голосования открылись в 08:00 и проработают до 20 часов. Выборы назначили 19 марта. Через несколько недель после того, как депутаты, причем от «Единой России», инициировали самороспуск. Перед этим было несколько затяжных политических конфликтов. Промышленники, контролирующие муниципалитет через Среднеуральский медеплавильный завод, решили, что городу нужна более управляемая дума, где у ЕР не половина (10) мандатов, а квалифицированное большинство (две трети). Полномочия созыва истекали только в 2026 году, ждать было нельзя — ведь проводить кампанию, когда в это же время формируются новое заксобрание области и Госдума, в разы тяжелее. И крупный бизнес убедил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева согласовать проведение внеочередных выборов с администрацией президента РФ (там ситуацией, говорят, озабочены ввиду ее нетривиальности). По данным регионального избиркома, на 20 мест в думе (пять четырехмандатных округов) претендуют 78 кандидатов. Считается, что основную угрозу для власти представляет КПРФ, которой на старте приписывали сотрудничество с бизнесменом Александром Горбуновым, сбежавшим из России. Впрочем, подтверждения, что он или его старшие товарищи действительно участвуют в борьбе за власть в Ревде, нет. Как нет и подтверждений, что некоторых кандидатов от ЛДПР спонсируют бизнесмены-коммунальщики из Екатеринбурга. Ходили также слухи, что коммунистам якобы помогают политтехнологи Аксана Панова и Ринат Хазеев, консультировавшие Куйвашева и пытающиеся сохранить влияние на Среднем Урале через давление на нового губернатора — Дениса Паслера (сменил Куйвашева в конце марта). Собеседник URA.RU, который близок к резиденции главы региона и внимательно наблюдал за предвыборными разборками в Ревде, утверждает, что следы творческого дуэта им обнаружены не были. Еще один источник агентства — в правительстве — знает, что Паслер «очень внимательно» наблюдает за формированием ревдинской думы — хотя бы потому, что это первое более-менее значимое электоральное событие с момента его возвращения в область. «Но все понимают, что это зона ответственности прежде всего [политического вице-губернатора Олега] Чемезова», — объяснил он. С 10 мая шло досрочное голосование, явка, по неофициальной информации, составила до 15%. То есть основная часть бюджетников уже заполнила бюллетени.