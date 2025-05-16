Рейсы «Уральских авиалиний» из Читы в Екатеринбург перенесли почти на сутки

«Уральские авиалинии» перенесли вылеты сразу двух своих рейсов из Читы в Екатеринбург. Один из них был задержан почти на сутки. Информация об этом появилась в telegram-канале восточно-сибирской транспортной прокуратуры.
«Сегодня в аэропорту Читы задержан вылет рейса U6-623 авиакомпании „Уральские авиалинии“, следующего по маршруту Чита — Екатеринбург, запланированного на 11:15 (местное время). По предварительным данным, вылет рейса перенесен на 11:00 18.05.2025», — говорится в сообщении.
В «Уральских авиалиниях» также сообщили о задержке рейса U6-623. Вылет самолета перенесли на 18 мая в 17:30. По информации представителей авиакомпании, задержки произошли «по техническим причинам и в связи с модификацией суточного плана полетов». Пассажирам были предоставлены напитки, горячее питание и размещение в гостиницах.
Ранее URA.RU сообщало, что клиенты «Уральских авиалиний» могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием еды на борту. Причиной возможных сбоев могут стать новые правила досмотра, которые ограничили доступ к авиасуднам для поставщиков питания.
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