Екатеринбург вошел в топ самых популярных направлений у иностранных туристов

Екатеринбург стал одним из пяти самых востребованных городов России среди иностранных туристов. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«Самые востребованные направления в России для иностранных туристов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург», — рассказал Уманский на пресс-конференции в ТАСС. По его мнению, летом 2025 года прогнозируется увеличение числа иностранных туристов, посещающих Россию, на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Уманский подчеркнул, что значительный интерес к поездкам в Россию проявляют граждане стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также Индии и Китая. Особенно заметен рост количества самостоятельных путешественников, среди которых преобладают туристы из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!