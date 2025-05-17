17 мая 2025
16 мая 2025

Екатеринбург вошел в топ самых популярных направлений у иностранных туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург вошел в топ пять востребованных направлений для путешествий среди иностранцев
Екатеринбург вошел в топ пять востребованных направлений для путешествий среди иностранцев Фото:

Екатеринбург стал одним из пяти самых востребованных городов России среди иностранных туристов. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Самые востребованные направления в России для иностранных туристов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург», — рассказал Уманский на пресс-конференции в ТАСС. По его мнению, летом 2025 года прогнозируется увеличение числа иностранных туристов, посещающих Россию, на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Уманский подчеркнул, что значительный интерес к поездкам в Россию проявляют граждане стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также Индии и Китая. Особенно заметен рост количества самостоятельных путешественников, среди которых преобладают туристы из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая.

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Екатеринбург стал одним из пяти самых востребованных городов России среди иностранных туристов. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. «Самые востребованные направления в России для иностранных туристов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург», — рассказал Уманский на пресс-конференции в ТАСС. По его мнению, летом 2025 года прогнозируется увеличение числа иностранных туристов, посещающих Россию, на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уманский подчеркнул, что значительный интерес к поездкам в Россию проявляют граждане стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также Индии и Китая. Особенно заметен рост количества самостоятельных путешественников, среди которых преобладают туристы из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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