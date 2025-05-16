16 мая 2025

В Верхней Пышме открыли выставку легендарных мотоциклов. Фото

В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась выставка мотоциклов Jawa
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка проходит на четвертом этаже музея
Выставка проходит на четвертом этаже музея Фото:

В Верхней Пышме в Музее автомобильной техники открылась новая выставочная зона «Легенда о Jawa», где представлены более 50 классических мотоциклов чехословацкого бренда Jawa, которые были популярны в СССР. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Коллекция состоит из 52 экспонатов (44 одиночных мотоцикла и 8 мотоциклов с коляской). Самое полное в России собрание мотоциклов Jawa, оно охватывает большую часть истории бренда, в том числе несколько экспериментальных и редких мотоциклов», — рассказали в музее.

Среди экспонатов первый мотоцикл марки Jawa-500 OHV Rumpal 1 Series 1929 года выпуска и редкий Jawa-500 typ 824 OHC Boxer, которых быдло выпущено всего несколько экземпляров. Центральным элементом выставки стала инсталляция «Взрыв-схема мотоцикла Jawa» — полностью разобранная модель 1965 года выпуска Jawa 350 typ 360, детали которой подвешены в воздухе и демонстрируют внутреннее устройство мотоцикла.

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Фото:

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В Верхней Пышме в Музее автомобильной техники открылась новая выставочная зона «Легенда о Jawa», где представлены более 50 классических мотоциклов чехословацкого бренда Jawa, которые были популярны в СССР. Об этом сообщила пресс-служба музея. «Коллекция состоит из 52 экспонатов (44 одиночных мотоцикла и 8 мотоциклов с коляской). Самое полное в России собрание мотоциклов Jawa, оно охватывает большую часть истории бренда, в том числе несколько экспериментальных и редких мотоциклов», — рассказали в музее. Среди экспонатов первый мотоцикл марки Jawa-500 OHV Rumpal 1 Series 1929 года выпуска и редкий Jawa-500 typ 824 OHC Boxer, которых быдло выпущено всего несколько экземпляров. Центральным элементом выставки стала инсталляция «Взрыв-схема мотоцикла Jawa» — полностью разобранная модель 1965 года выпуска Jawa 350 typ 360, детали которой подвешены в воздухе и демонстрируют внутреннее устройство мотоцикла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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