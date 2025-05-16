16 мая 2025

В Екатеринбурге заметили редкую гоночную машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эта модель Chevrolet может разогнаться до 100 километров в час за три секунды
Эта модель Chevrolet может разогнаться до 100 километров в час за три секунды Фото:

В Екатеринбурге заметили редкий для России мощный американский спорткар Chevrolet Corvette C7 Z06. Эта модель может использоваться как гоночный автомобиль. Фотографии машины появились в соцсетях.

Chevrolet Corvette C7 Z06 является одним из самых мощных спорткаров в линейке. Спорткары выпускались с 2015 по 2019 год, всего вышло около 40 тысяч автомобилей, но в России они редко встречаются. Примерная цена такой машины — от 8 до 15 миллионов рублей.

Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за три секунды и имеет под капотом V8 и 659 лошадиных сил. Считается одной из самых быстрых и технологичных моделей поколения, подходит для гоночной езды.

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В Екатеринбурге заметили редкий для России мощный американский спорткар Chevrolet Corvette C7 Z06. Эта модель может использоваться как гоночный автомобиль. Фотографии машины появились в соцсетях. Chevrolet Corvette C7 Z06 является одним из самых мощных спорткаров в линейке. Спорткары выпускались с 2015 по 2019 год, всего вышло около 40 тысяч автомобилей, но в России они редко встречаются. Примерная цена такой машины — от 8 до 15 миллионов рублей. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за три секунды и имеет под капотом V8 и 659 лошадиных сил. Считается одной из самых быстрых и технологичных моделей поколения, подходит для гоночной езды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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