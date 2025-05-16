В Екатеринбурге заметили редкий для России мощный американский спорткар Chevrolet Corvette C7 Z06. Эта модель может использоваться как гоночный автомобиль. Фотографии машины появились в соцсетях.
Chevrolet Corvette C7 Z06 является одним из самых мощных спорткаров в линейке. Спорткары выпускались с 2015 по 2019 год, всего вышло около 40 тысяч автомобилей, но в России они редко встречаются. Примерная цена такой машины — от 8 до 15 миллионов рублей.
Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за три секунды и имеет под капотом V8 и 659 лошадиных сил. Считается одной из самых быстрых и технологичных моделей поколения, подходит для гоночной езды.
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