16 мая 2025

Лидеры «Русской общины» в Екатеринбурге провалили тест для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дружинники смогли правильно ответить только на один вопрос из списка
Дружинники смогли правильно ответить только на один вопрос из списка Фото:

Представители екатеринбургской «Русской общины» не смогли правильно ответить на вопросы по истории России, которые включены в тесты для мигрантов. Об этом сообщил портал 66.ru, который провел интервью с главой организации Игорем Черноскутовым и его соратниками. В ходе беседы журналисты предложили общественникам пройти мини-тест, аналогичный тому, который сдают иностранцы для получения разрешения на временное проживание.

Черноскутова и его коллег спросили, в каком веке русские земли объединились вокруг Москвы, попросили назвать даты Первой мировой войны и первой русской революции. Из всех заданных вопросов общественники смогли правильно ответить только на последний. «Мы не являемся идеальными людьми. Сейчас нам показали, что у нас есть определенные дыры. Будем изучать историю еще глубже», — отметил глава «Русской общины».

Деятельность «Русской общины» вызывает неоднозначную реакцию у свердловчан. Подробнее о том, кто такие дружинники и насколько законны их методы — в материале URA.RU.

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Представители екатеринбургской «Русской общины» не смогли правильно ответить на вопросы по истории России, которые включены в тесты для мигрантов. Об этом сообщил портал 66.ru, который провел интервью с главой организации Игорем Черноскутовым и его соратниками. В ходе беседы журналисты предложили общественникам пройти мини-тест, аналогичный тому, который сдают иностранцы для получения разрешения на временное проживание. Черноскутова и его коллег спросили, в каком веке русские земли объединились вокруг Москвы, попросили назвать даты Первой мировой войны и первой русской революции. Из всех заданных вопросов общественники смогли правильно ответить только на последний. «Мы не являемся идеальными людьми. Сейчас нам показали, что у нас есть определенные дыры. Будем изучать историю еще глубже», — отметил глава «Русской общины». Деятельность «Русской общины» вызывает неоднозначную реакцию у свердловчан. Подробнее о том, кто такие дружинники и насколько законны их методы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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