Лидеры «Русской общины» в Екатеринбурге провалили тест для мигрантов

Представители екатеринбургской «Русской общины» не смогли правильно ответить на вопросы по истории России, которые включены в тесты для мигрантов. Об этом сообщил портал 66.ru, который провел интервью с главой организации Игорем Черноскутовым и его соратниками. В ходе беседы журналисты предложили общественникам пройти мини-тест, аналогичный тому, который сдают иностранцы для получения разрешения на временное проживание.
Черноскутова и его коллег спросили, в каком веке русские земли объединились вокруг Москвы, попросили назвать даты Первой мировой войны и первой русской революции. Из всех заданных вопросов общественники смогли правильно ответить только на последний. «Мы не являемся идеальными людьми. Сейчас нам показали, что у нас есть определенные дыры. Будем изучать историю еще глубже», — отметил глава «Русской общины».
Деятельность «Русской общины» вызывает неоднозначную реакцию у свердловчан. Подробнее о том, кто такие дружинники и насколько законны их методы — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!