В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 60-летний Алексей Камин. Его местоположение неизвестно с 3 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Камкин Алексей Анатольевич, 60 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Алексея— 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение. Волосы седые, глаза зеленые. На момент пропажи был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, синие джинсы, кроссовки и кепку черного цвета.
Мужчина имеет инвалидность по зрению. Всех, кто видел мужчину или знает его местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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