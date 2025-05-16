16 мая 2025

В Свердловской области уже две недели не могут найти 60-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение мужчины неизвестно с 3 мая (архивное фото)
Местоположение мужчины неизвестно с 3 мая (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 60-летний Алексей Камин. Его местоположение неизвестно с 3 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Камкин Алексей Анатольевич, 60 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Алексея— 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение. Волосы седые, глаза зеленые. На момент пропажи был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, синие джинсы, кроссовки и кепку черного цвета.

Мужчина имеет инвалидность по зрению. Всех, кто видел мужчину или знает его местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 60-летний Алексей Камин. Его местоположение неизвестно с 3 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Камкин Алексей Анатольевич, 60 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Алексея— 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение. Волосы седые, глаза зеленые. На момент пропажи был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, синие джинсы, кроссовки и кепку черного цвета. Мужчина имеет инвалидность по зрению. Всех, кто видел мужчину или знает его местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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