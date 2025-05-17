После заморозков свердловчан ждут дожди и грозы

В Свердловской области после заморозков придут дожди и грозы. Все из-за смены антициклона и циклона. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«В прохладном антициклоне, определяющем погоду Урала, малооблачно и ослабевает ветер. <...> Ночью 19 мая подойдет атмосферный фронт западного циклона, накроет облачностью значительную часть области», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. При этом уже днем 19 мая пройдут небольшие и умеренные дожди по всей области. Температура от +2 на севере до +12 градусов на юге ночью. На крайнем севере заморозки до -2. Днем максимальная температура до +19 градусов.
Ночью 18 мая возможен туман, заморозки до -2 градусов в западных районах и на крайнем севере, в остальных районах от +1 до +6. Днем температура +14...+19 градусов. В Екатеринбурге ночью +5, днем +18 градусов.
В области 20 мая днем можно ждать дождь и грозы. Температура ночью будет от +1 до +13 градусов в разных частях области, днем на юге температура поднимется до +21, на севере до +16 градусов. В Екатеринбурге ночью столбик термометра не опуститься ниже +12, днем стоит ждать +20 градусов.
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