Происшествия Пожары На трассе в Курганской области загорелся лесовоз. Видео 02 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 + Лесовоз загорелся в курганском округе, упав в кювет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском округе Курганской области 2 апреля сотрудники МЧС потушили горящую машину лесовоза, который съехал в кювет рядом со станцией Просвет на одной из трасс. Об этом сообщается в канале telegram-канале регионального МЧС. В Курганской области сотрудники МЧС России потушили горящий лесовоз Сообщение о пожаре на дороге вблизи ст. Просвет поступило днем 2 апреля. «Лесовоз съехал в кювет и загорелся. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 кв метров», — указано в канале ведомства. Отмечается, что в результате от огня пострадала только кабина транспортного средства, в то время как перевозимый лес остался невредимым Ранее URA.RU писало, что Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кетовском округе Курганской области 2 апреля сотрудники МЧС потушили горящую машину лесовоза, который съехал в кювет рядом со станцией Просвет на одной из трасс. Об этом сообщается в канале telegram-канале регионального МЧС. В Курганской области сотрудники МЧС России потушили горящий лесовоз Сообщение о пожаре на дороге вблизи ст. Просвет поступило днем 2 апреля. «Лесовоз съехал в кювет и загорелся. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 6 кв метров», — указано в канале ведомства. Отмечается, что в результате от огня пострадала только кабина транспортного средства, в то время как перевозимый лес остался невредимым Ранее URA.RU писало, что Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям