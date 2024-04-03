В Тюмени на восемь часов задержали самолет до Баку

Задерживается вылет самолета авиакомпании Utair
В тюменском аэропорту на восемь часов задержали вылет самолета до Баку (Азербайджан). Об этом указано на сайте Рощино.
«Рейса: UT 749 Тюмень — Баку. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 3 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 4 апреля в 02:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Причина задержки не указывается.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Недавно авиакомпания Utair уже задерживала рейс до Баку. Тогда самолет полтора часа не мог вылететь из тюменского аэропорта.
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