В Тюмени на восемь часов задержали самолет до Баку

Задерживается вылет самолета авиакомпании Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменском аэропорту на восемь часов задержали вылет самолета до Баку (Азербайджан). Об этом указано на сайте Рощино.

«Рейса: UT 749 Тюмень — Баку. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 3 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 4 апреля в 02:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Причина задержки не указывается.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Недавно авиакомпания Utair уже задерживала рейс до Баку. Тогда самолет полтора часа не мог вылететь из тюменского аэропорта.