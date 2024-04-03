03 апреля 2024

В Тюмени на восемь часов задержали самолет до Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Задерживается вылет самолета авиакомпании Utair Фото:

В тюменском аэропорту на восемь часов задержали вылет самолета до Баку (Азербайджан). Об этом указано на сайте Рощино.

«Рейса: UT 749 Тюмень — Баку. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 3 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 4 апреля в 02:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Причина задержки не указывается.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Недавно авиакомпания Utair уже задерживала рейс до Баку. Тогда самолет полтора часа не мог вылететь из тюменского аэропорта.

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В тюменском аэропорту на восемь часов задержали вылет самолета до Баку (Азербайджан). Об этом указано на сайте Рощино. «Рейса: UT 749 Тюмень — Баку. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 3 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 4 апреля в 02:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Причина задержки не указывается. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Недавно авиакомпания Utair уже задерживала рейс до Баку. Тогда самолет полтора часа не мог вылететь из тюменского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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