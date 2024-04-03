ХК «Зауралье» достиг лучшего результата за всю историю существования команды

Хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд ВХЛ

ХК «Зауралье» занял третье место среди команд ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд всероссийской хоккейной лиги. С результатом команду поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня поздравил ХК „Зауралье“ и болельщиков с самым лучшим результатом за весь период существования команды — третье место среди команд ВХЛ! Парни молодцы! Пообщался с их будущей сменой — обещают, что точно будут играть не хуже, когда вырастут», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации. Они были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник».

Вадим Шумков поздравил команду с третьим местом в ВХЛ «силаVправде (V. Шумков)», Telegram