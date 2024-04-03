ХК «Зауралье» достиг лучшего результата за всю историю существования команды

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд всероссийской хоккейной лиги. С результатом команду поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Сегодня поздравил ХК „Зауралье“ и болельщиков с самым лучшим результатом за весь период существования команды — третье место среди команд ВХЛ! Парни молодцы! Пообщался с их будущей сменой — обещают, что точно будут играть не хуже, когда вырастут», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации. Они были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник».
Вадим Шумков поздравил команду с третьим местом в ВХЛ
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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд всероссийской хоккейной лиги. С результатом команду поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Сегодня поздравил ХК „Зауралье“ и болельщиков с самым лучшим результатом за весь период существования команды — третье место среди команд ВХЛ! Парни молодцы! Пообщался с их будущей сменой — обещают, что точно будут играть не хуже, когда вырастут», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации. Они были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник».