03 апреля 2024

ХК «Зауралье» достиг лучшего результата за всю историю существования команды

Хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд ВХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, зауралье, хоккей, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» занял третье место среди команд ВХЛ Фото:

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд всероссийской хоккейной лиги. С результатом команду поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня поздравил ХК „Зауралье“ и болельщиков с самым лучшим результатом за весь период существования команды — третье место среди команд ВХЛ! Парни молодцы! Пообщался с их будущей сменой — обещают, что точно будут играть не хуже, когда вырастут», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации. Они были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник».

Вадим Шумков поздравил команду с третьим местом в ВХЛ
Вадим Шумков поздравил команду с третьим местом в ВХЛ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» занял третье место среди команд всероссийской хоккейной лиги. С результатом команду поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Сегодня поздравил ХК „Зауралье“ и болельщиков с самым лучшим результатом за весь период существования команды — третье место среди команд ВХЛ! Парни молодцы! Пообщался с их будущей сменой — обещают, что точно будут играть не хуже, когда вырастут», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации. Они были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...