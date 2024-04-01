ВХЛ наказала тренера и игрока курганского ХК «Зауралье» за удаления в плей-офф

02 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

ВХЛ вынесла решения после удалений тренер и игрока ХК «Зауралье» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Главный тренер хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации на четыре и три матча соответственно. Дисквалификации были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник», состоявшегося 28 марта. Об этом информирует telegram-канал кургаснкого клуба «СДК, изучив эпизод, принял решение наложить на главного тренера команды „Зауралье“ наказание <…> и дисквалифицировать на 4 матча», — сообщает канал со ссылкой на официальный документ ВХЛ. Аналогичное решение было принято и в отношении защитника Александра Пелевина, который был дисквалифицирован на три матча. Решение о дисквалификации было принято СДК ВХЛ после того, как специалисты изучили инциденты, произошедшие во время игры. Звягина наказали за использование оскорбительных выражений в адрес судей, а Пелевина — за атаку в голову соперника, что является нарушением регламента лиги. Ранее URA.RU сообщало, что курганские хоккеисты завершили борьбу в плей-офф ВХЛ. Во время последнего проигранного матча, тренер команды Звягин был удален до конца игры за разговоры с арбитрами. Защитник Пелевин получил 20-минутный штраф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин и защитник Александр Пелевин получили дисквалификации на четыре и три матча соответственно. Дисквалификации были наложены после матча в рамках плей-офф с командой «Нефтяник», состоявшегося 28 марта. Об этом информирует telegram-канал кургаснкого клуба «СДК, изучив эпизод, принял решение наложить на главного тренера команды „Зауралье“ наказание <…> и дисквалифицировать на 4 матча», — сообщает канал со ссылкой на официальный документ ВХЛ. Аналогичное решение было принято и в отношении защитника Александра Пелевина, который был дисквалифицирован на три матча. Решение о дисквалификации было принято СДК ВХЛ после того, как специалисты изучили инциденты, произошедшие во время игры. Звягина наказали за использование оскорбительных выражений в адрес судей, а Пелевина — за атаку в голову соперника, что является нарушением регламента лиги. Ранее URA.RU сообщало, что курганские хоккеисты завершили борьбу в плей-офф ВХЛ. Во время последнего проигранного матча, тренер команды Звягин был удален до конца игры за разговоры с арбитрами. Защитник Пелевин получил 20-минутный штраф.