Тюменские родители пожаловались на лужи возле школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж. Весна в городе. Курган, лужи, отражение
Родители отмечают, что лужи появились на территории нескольких учреждений Фото:

В Тюмени в лицее №81 родители пожаловались на лужи во дворе учреждения. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, проблема актуальна для многих учреждений города, дети возвращаются домой грязные и промокшие.

«В городе топит территории школ и детских садов. Из-за этого некоторые дети падают и возвращаются домой грязные и с мокрыми ногами. Я сегодня отвозил в лицей №81 ребенка и услышал, как одна из мам ругалась из-за луж на территории школы с одним из учителей», — поделился с агентством местный житель.

В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что на территории лицея проводится уборка, лужи появились во дворе учреждения из-за обильного таяния снега. «На данный момент в связи с обильным таянием снега на некоторых участках второго корпуса общеобразовательного учреждения имеются небольшие лужи. Чтобы ускорить таяние оставшегося снега, сотрудники проведут работы по разрыхлению», — добавили в депобре.

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В Тюмени в лицее №81 родители пожаловались на лужи во дворе учреждения. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, проблема актуальна для многих учреждений города, дети возвращаются домой грязные и промокшие. «В городе топит территории школ и детских садов. Из-за этого некоторые дети падают и возвращаются домой грязные и с мокрыми ногами. Я сегодня отвозил в лицей №81 ребенка и услышал, как одна из мам ругалась из-за луж на территории школы с одним из учителей», — поделился с агентством местный житель. В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что на территории лицея проводится уборка, лужи появились во дворе учреждения из-за обильного таяния снега. «На данный момент в связи с обильным таянием снега на некоторых участках второго корпуса общеобразовательного учреждения имеются небольшие лужи. Чтобы ускорить таяние оставшегося снега, сотрудники проведут работы по разрыхлению», — добавили в депобре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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