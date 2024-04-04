Тюменские родители пожаловались на лужи возле школ

Родители отмечают, что лужи появились на территории нескольких учреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в лицее №81 родители пожаловались на лужи во дворе учреждения. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, проблема актуальна для многих учреждений города, дети возвращаются домой грязные и промокшие.

«В городе топит территории школ и детских садов. Из-за этого некоторые дети падают и возвращаются домой грязные и с мокрыми ногами. Я сегодня отвозил в лицей №81 ребенка и услышал, как одна из мам ругалась из-за луж на территории школы с одним из учителей», — поделился с агентством местный житель.

В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что на территории лицея проводится уборка, лужи появились во дворе учреждения из-за обильного таяния снега. «На данный момент в связи с обильным таянием снега на некоторых участках второго корпуса общеобразовательного учреждения имеются небольшие лужи. Чтобы ускорить таяние оставшегося снега, сотрудники проведут работы по разрыхлению», — добавили в депобре.